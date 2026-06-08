Gildas Bailanta iniciará los festejos por su décimo aniversario

La agrupación de cumbia y música tropical Gildas Bailanta, un proyecto integrado por trece artistas oriundos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, ofrecerá un espectáculo en vivo este domingo 14 de junio a partir de las 21 en el Centro Cultural Municipal Juan L. Ortiz (Blvd. Racedo 250) de Paraná. El evento, denominado "La llama de la bailanta" consistirá en una presentación musical orientada a recrear el repertorio histórico de la cantante Gilda y las composiciones fundamentales del cancionero popular de la década de 1990 en Argentina.

Esta iniciativa artística busca dar inicio formal a la agenda de celebraciones programada para este año 2026 con motivo del cumplimiento del décimo aniversario de la fundación del grupo.

La apertura de la velada estará a cargo de la artista local Sofi Miño DJ para ambientar los primeros momentos de la jornada mediante una selección grabada de producciones clásicas de la movida tropical.

Luego, el espectáculo se desarrollará mediante la ejecución en formato de gran banda acústica y eléctrica del ensamble coral e instrumental de Gildas Bailanta, propuesta que se caracteriza por recuperar los arreglos originales de las canciones que definieron la época de esplendor de la bailanta nacional. Los coordinadores del festejo informaron que la puesta en escena incluirá la participación de invitadas especiales vinculadas a la escena musical de la región del litoral y el desarrollo de diversas intervenciones sorpresa a lo largo de la noche.

La conformación actual de la banda se encuentra estructurada a partir de un cuerpo de cuatro voces principales liderado por las cantantes Maia Casas, Alejandra Rueda, Leylén Russo y Emilia Wingeyer, acompañadas del andamiaje instrumental y de percusión con los músicos Adriana Bruselario, Ramiro Matteoda, Luciano Barreira, Germán González, Julián Cavallo, Elián Stürtz, Josías Stürtz, Nicolás Serrano y Thelma Elizabeth.

Durante la noche funcionará un servicio de cantina con venta de comidas y bebidas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 reservando al 343 4681935.