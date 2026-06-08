Casi la mitad de los empresarios encuestados por la UIA tiene pesimismo sobre el futuro del país

Una encuesta de la UIA mostró deterioro en las expectativas a futuro del sector empresario, al tiempo que un incremento en la preocupación por la escasa demanda del mercado interno.

El 49,7%, virtualmente la mitad de lo 748 consultados, con predominio de industriales, señaló que la demanda interna es su principal preocupación. Y más del 46% espera que la situación para su empresa y el país empeore de acá a dentro de un año.

Si bien en comparación a la encuesta de enero se registró una mejora en la producción y las ventas a nivel local, se complicó algo más la capacidad de cumplir con las obligaciones de pago.

La encuesta de la UIA tiene como principales protagonistas, por supuesto, a los industriales: de los 748 participantes de la encuesta, 570 fueron fabriles, uno de los sectores con más capacidad de generar empleo (representa el 18,2% del trabajo asalariado del sector registrado, según la Secretaría de Trabajo) y a la vez uno de los grandes perdedores del modelo económico actual, con una baja del 3,3% desestacionalizado en su producción desde diciembre del 2023, según los datos del Indec.

En ese contexto, el 49,7% de los encuestados señaló que su principal preocupación es la caída de la demanda interna. Ese dato, señal de cómo el ajuste fiscal, el techo a los salarios y el rebrote de aceleración inflacionaria impactaron al poder adquisitivo y a las ventas, poniéndole el freno de mano a la actividad a nivel urbano, mostró deterioro respecto a enero, ya que en la encuesta anterior, a inicios de año, los empresarios habían mostrado que "solo" para el 46,1% esa era la principal preocupación. Cada vez más empresas señalan que esa depresión en los ingresos es la causa más destacable que frena su producción, publicó BaeNegocios.

De ese número rozando el 50%, unos 24,8 puntos correspondieron a los que marcaron a la demanda de otras empresas como la principal preocupación, mientras que 16,9 puntos refirió específicamente al consumo de los hogares y el 8% al parate en la obra pública. Según la UIA, justamente, los sectores fabriles que más sufren el modelo son los dependientes de la demanda interna vía consumo de los hogares y la obra pública, como aquellos que producen materiales para la construcción, la siderurgia, la petroquímica, el caucho y plástico, la textil, el calzado, los electrónicos, la maquinaria y las bebidas, entre otros.

Con todo, en realidad el deterioro más acuciante se ve en el pesimismo a futuro: el 46,2% de los encuestados señaló que espera mejoras de acá a un año para sus empresas, número por debajo del 47,8% que había sido optimista en enero. El 46,6% espera mejoras a nivel país, por debajo del 51% que se había observado durante enero. Y una curiosidad: el 65,4% dijo que el país está peor que un año atrás. Y, tal como señaló el informe, "mientras que el año pasado un 64,3% de las empresas había anticipado una mejora a nivel país para 2026, este año solo el 17,8% dijo estar efectivamente mejor".

Un 21,1% de los encuestados dijo que su producción de abril fue mejor que la del promedio del primer trimestre. Eso implicó una mejora respecto al 12,8% que había tenido un alza similar en enero. Pero fue un deterioro respecto al 26,1% de abril del año pasado. Lo mismo para las ventas al mercado interno, que el 22,5% vio crecer en abril, mucho mejor que el 12,9%, pero peor que el nivel del 24,9% un año atrás.