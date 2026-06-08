El Karting Entrerriano dio espectáculo bajo la lluvia en Villaguay

Bajo la lluvia, la cuarta fecha dio espectáculo en el Parque de la Velocidad. (Foto: Diego Sappia)

La cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de Karting pasó con éxito por el “Parque de la Velocidad” de Villaguay. A pesar de la lluvia, se vivieron finales vibrantes y los pilotos –hubo un total de 130 inscriptos– brindaron un gran espectáculo en la Ciudad de Encuentros ante un buen marco de público que acompañó la actividad.

Con un tiempo de 11m01s366, Santiago Secchi se impuso en la categoría 110cc Escuela; fue escoltado por Guido Salvetti y Vicente Alloldi. En la 150cc Promocional, el triunfo quedó en manos de Alejandro Pralong Raviol (11m18s623); Emilio López Ferro y Bruno Masetto completaron el podio.

Por su parte, Joaquín Pagola celebró en 150cc Junior A al completar las 11 vueltas en 10m55s406. Luca Letroye y Ayrton Bernay quedaron segundo y tercero, respectivamente. En tanto que Sofía Percara triunfó en 150cc Mayores B, al cabo de 10m59s952. La escoltaron Franco Balbuena y Heber Lamboglia.

Además, Sebastián Reynoso logró la victoria en 150cc Mayores C al registrar 12m59s908, luego de 11 giros; lo siguieron Pablo Zapata y Agustín Fabián. El Gurí Omar Martínez resultó ganador de 150cc Máster C con 12m40s715; Gustavo Mizawak y Walter Bianchini fueron sus inmediatos perseguidores.

Por último, Franco Balbuena conquistó la competencia entre los 150cc Sin Banco, al emplear 11m39s859 para completar la carrera de 11 giros. Nicolás Dell Orto y Milagros Caíno culminaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.