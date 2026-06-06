El intendente de Colón propuso un corredor de ocho circuitos turísticos entre Argentina y Uruguay

En una reunión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, Walser hizo entrega de un informe que detalla numerosas posibilidades de vinculación.

El intendente de Colón, José Luis Walser, participó de una mesa de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, para fortalecer la integración fronteriza. Del encuentro, convocado por el Comité de Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay que Walser integra como secretario del Consejo Consultivo, formaron parte intendentes de Argentina, Uruguay y Brasil, junto a Cecilia Otegui, Directora General de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos del país vecino y funcionarios de la cancillería uruguaya.

Durante la jornada, los mandatarios regionales coincidieron en la necesidad de consolidar la integración tanto binacional y trinacional para potenciar el desarrollo económico y social de las comunidades fronterizas.

En el marco de la reunión, Walser entregó a la funcionaria uruguaya un informe detallado que destaca el potencial de Colón y de la Microrregión Tierra de Palmares. La propuesta central apunta a la creación de un corredor binacional compuesto por ocho circuitos turísticos compartidos a ambos lados del río Uruguay con propuestas como termas, viñedos, Parques Nacionales, patrimonio histórico y el Río Uruguay, entre otros.

En la reunión, el intendente de Colón dijo, además: “El nuevo aeropuerto de Concordia es una gran oportunidad en la visión que impulsamos de convertir a Colón y a la Microrregión en un destino turístico internacional”, afirmó José Luis Walser, según publicó el portal oficial del Municipio de Colón.

Como eje prioritario para concretar estas metas, Walser enfatizó la urgencia de agilizar los trámites fronterizos: “Seguiremos trabajando y gestionando que sean agilizados los pasos en ciudades fronterizas, lo que nos permitirá vincularnos turística y culturalmente, generando trabajo y recursos para ambos países”.

La propuesta