Paraná: un conductor admitió haberse distraído con el celular y provocó un vuelco en plena zona urbana

El conductor del rodado de aplicación de transporte admitió haberse distraído con su celular, lo que provocó el vuelco e impacto contra un auto estacionado. Tres ocupantes resultaron lesionados.

La distracción al volante provoca siniestros viales. Y ese concepto volvió a quedar en evidencia hoy en horas de la madrugada, cuando un automóvil afectado al transporte de pasajeros mediante aplicaciones protagonizó un vuelco en la ciudad de Paraná, dejando como saldo tres personas lesionadas y daños materiales de consideración.

El hecho se registró alrededor de las 4:10 en calle Don Bosco, entre Grella y Sarmiento, jurisdicción donde intervino personal de la Comisaría Cuarta de la Jefatura Departamental Paraná.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un Fiat Palio identificado como remis de la empresa Servicio Entre Ríos, que al momento del siniestro prestaba servicio a través de la plataforma Uber, circulaba en sentido Oeste-Este cuando su conductor perdió el control de la unidad.

Según manifestaciones realizadas por el propio automovilista a los efectivos policiales, la maniobra se desencadenó tras una distracción ocasionada por el uso del teléfono celular mientras conducía (se supone que su conductor debe manejarse con normas estrictas como profesional). Siempre de acuerdo con fuentes policiales, el conductor no advirtió a tiempo la presencia de una valla correspondiente a una obra vial municipal instalada sobre la calzada.

Al intentar esquivar el obstáculo, realizó una maniobra brusca que provocó la pérdida de estabilidad del vehículo. El automóvil volcó y quedó apoyado sobre su techo, desplazándose hasta impactar contra un Ford Ka rojo que se encontraba correctamente estacionado en la vía pública.

Tras el alerta, personal médico acudió al lugar para asistir a los ocupantes del Fiat Palio. Posteriormente, los lesionados fueron derivados al Hospital San Martín para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

El conductor sufrió una lesión en el brazo derecho, mientras que uno de los pasajeros presentó múltiples golpes y traumatismos. Asimismo, un menor de edad que viajaba en el vehículo resultó con un golpe en el rostro.

La intervención de la División Accidentología Vial permitirá avanzar en la reconstrucción técnica del hecho y determinar con precisión la secuencia de eventos que derivó en el vuelco. El caso vuelve a exponer la incidencia de las distracciones tecnológicas en la conducción y su potencial para desencadenar siniestros viales. El ser un profesional de la conducción de un rodado no es un dato menor para evaluar las circunstancias de lo ocurrido.