Con el paranaense Luciano Vicentín, Argentina se instaló en Brasilia para el debut en la VNL

El paranaense Luciano Vicentín (17) junto a Martín Ramos, otro de los convocados. (Foto: FeVA)

Con la presencia del paranaense Luciano Vicentín, la selección argentina masculina de vóley se instaló en Brasil para disputar el primer week de la Liga de Naciones de Vóleibol (VNL, por sus siglas en inglés). El entrerriano es uno de los 14 jugadores convocados por Horacio Dileo para la competencia a disputarse en Brasilia.

Cabe destacar que el representativo Albiceleste trabajó con casi 20 jugadores durante las giras amistosas en Misiones, Buenos Aires y Rosario y definió los 14 nombres para el Week 1. Luego de este desafío en Brasil se sumarán Pablo Kukartsev y Agustín Loser.

Los convocados para este primer fin de semana son: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino.