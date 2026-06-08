Sionista, Recreativo y Quique abren los playoffs de la Liga Federal de Básquet

El Centro Juventud Sionista, Recreativo y Quique Club afrontarán desde este lunes los playoffs de la Liga Federal de Mayores, que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). Las series se disputarán al mejor de tres partidos: el peor clasificado arranca de local, la revancha y un posible tercer encuentro en casa del mejor posicionado.

Tanto Sioni como el Bochas jugarán en calidad de visitante y buscarán un triunfo que les de la posibilidad de ganar la llave en condición de local. En tanto que el Decano hará lo propio pero, primero como anfitrión y luego en calidad de visita porque tiene desventaja deportiva.

El Centro Juventud, 3º en el grupo, viaja hasta Colón para enfrentar a La Armonía, mientras que el Bochas, 4º en las posiciones, se trasladará hasta Santa Fe para medirse ante Gimnasia. Por su parte, Quique, con desventaja deportiva, juega en su casa ante Rivadavia Juniors.

Conferencia Litoral – Zona A

Playoffs – Lunes 8/06 – Juego 1

A las 21, 7º Quique Club – 2º Rivadavia Juniors

A las 21, 5º Gimnasia – 4º Recreativo

A las 21.30, 6º La Armonía – 3º Sionista