Scaloni anunció que “Messi va a jugar” ante Islandia y cuándo definirá el sustituto de Balerdi

En la previa del último partido preparatorio para el Mundial 2026, el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó la presencia del capitán Lionel Messi ante Islandia en Auburn, Alabama. "Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo", manifestó y anticipó que no antes del miércoles anunciara el remplazarante del lesionado Leonardo Balerdi.

En su habitual conferencia de prensa, el director técnico indicó que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina ya están recuperados de sus respectivas lesiones: "Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo, primero voy a hablar con los jugadores. Ayer casi no pudimos entrenar, fue corto y lo definiremos hoy".

Por otra parte, se refirió a la situación de Leandro Paredes y Julián Álvarez, también entre algodones. "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo", manifestó.

Consultado por el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi (desgarrado), Scaloni adelantó: "No lo voy a decir después del partido, pero mañana (martes) tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del Flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles".

Además, el oriundo de Pujato se mostró enojado con un medio extranjero: "El otro día me preguntaron si hablaba con Messi y tergiversaron la respuesta en un medio de afuera. Salió por todos lados que yo consultaba con él. Le preguntaron al entrenador de Portugal y dijo que trabajaba diferente porque no sabía el contexto. Lo aclaro porque no me gustó lo que escribieron. Espero que haya sido una confusión, si pueden sacar ese artículo me haría un gran favor. En los años que llevo acá nunca dijo una palabra del equipo. No tengo ni que aclarar que decido yo".

En otro orden, Scaloni habló de la incomodidad del partido con Islandia: "Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas".

Por último, el DT habló de los lesionados y cómo llegan al debut mundialista: "Hoy la mayoría tiene el alta, después tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Es muy difícil para todas las selecciones llegar al 100 por cien por la cantidad de partidos. Pero al verlos entrenar nosotros tenemos los datos y no nos van a poder mentir con el estado físico, por más de las ganas que ellos tengan de estar".