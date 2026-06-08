El ciclo Casa Florecida continúa con una noche de comedia y canciones

Stand Up Comedy y Finola anunciaron la realización de una nueva función del ciclo Casa Florecida, el espacio de articulación cultural que continúa con su agenda de presentaciones este viernes 12 de junio a partir de las 21:30 en Casa Grande, un establecimiento ubicado en Andrés Pazos 35 de Paraná.

La primera parte de la velada estará dedicada estrictamente al género del stand up y contará con las actuaciones de los comediantes Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera, quienes pondrán en escena sus materiales y monólogos más recientes.

Posteriormente, el escenario será ocupado por los músicos y hacedores culturales Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña, integrantes de la propuesta Finola, encargados de desarrollar un repertorio de canciones cómicas, disparates y dinámicas orientadas a la interacción con el público.

Desde la coordinación de Casa Grande informaron que el lugar contará además con un servicio de cantina que ofrecerá opciones gastronómicas y bebidas durante la velada.

Los organizadores destacaron que este evento forma parte de una agenda planificada para los próximos meses que buscará incorporar de manera paulatina disciplinas como la fotografía, la poesía, las artes visuales y diversas performances. Además, invitan a la ciudadanía "no solo a presenciar los espectáculos sino también a conocer y habitar activamente el espacio colectivo".

Las reservas pueden realizarse al 343 4711428.

El espectáculo será bajo el formato de show a la gorra.