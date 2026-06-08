Gastón Palmieri sobre el Indio Solari: "Seguimos tocando y recordándolo a través de su música"

La muerte de Carlos Alberto "el Indio" Solari volvió a poner en primer plano el vínculo que el histórico músico mantuvo con Paraná, ciudad donde nació y pasó los primeros años de su vida. Desde el colectivo cultural La Casa del Indio y distintos espacios vinculados a la obra del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, continúan las iniciativas destinadas a preservar su memoria y reconocer su importancia artística y cultural.

Durante la entrevista que brindó a Amanece... Que no es poco, Palmieri sostuvo que el fenómeno generado por Solari excede ampliamente los límites de la música y consideró que su impacto seguirá siendo objeto de análisis durante muchos años. "Habrá explicación científica de ahora en más de lo que significó el Indio Solari a lo largo de su música en estos cuarenta años, o más de cuarenta años de música", afirmó. Para el músico, la magnitud de la convocatoria popular que siempre acompañó al cantante es una muestra de la profundidad con la que sus canciones lograron conectar con distintas generaciones.

En ese sentido, destacó que la obra del músico argentino no puede comprenderse únicamente a partir de la experiencia de Los Redonditos de Ricota, sino también desde su posterior etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Según explicó, ambas etapas tuvieron características diferentes. "Con los Fundamentalistas un poco la carrera del Indio toma otros matices, las canciones comienzan a sonar de otra manera y artísticamente ahí empezás a notar que ya es más el Indio. En los Redondos era el Indio de Skay, los riffs de guitarra. Después en la etapa solista aparecen con mucha más profundidad las poesías, algunas melodías más oscuras tal vez, no tan rocanroleras como eran los temas de Los Redonditos", señaló.

Consultado sobre una de las discusiones históricas en torno a la obra del cantante, vinculada al significado de sus letras, Palmieri consideró que la enorme repercusión popular demuestra que el mensaje logró ser comprendido por el público. "Obviamente era una cosa encriptada. El Indio en ese sentido era muy lector, era alguien que manejaba una prosa, tenía una verba, un hablar, una manera de expresarse muy particular que pocas personas la tienen, la tienen únicamente aquellos que se nutren mucho de la literatura", expresó. Y agregó una comparación que, según entiende, explica parte de la relación entre el artista y sus seguidores: "No te mastican la comida primero antes de servírtela. Te la sirven y vos masticalo, hacete cargo de la parte que te toca en esta vida también".

Desde hace casi una década, Palmieri participa de proyectos musicales dedicados a recrear la obra del Indio y de Los Redondos. Actualmente integra Cultura Frita y también Bravos Muchachitos, agrupación santafesina en la que se desempeña como bajista. Al referirse a ese recorrido, explicó que la intención nunca fue realizar versiones simples de las canciones sino intentar reproducirlas con la mayor fidelidad posible. "Hace nueve años que funciona Cultura Frita. Yo estoy hace ocho. Después empecé a tocar con los chicos de Santa Fe y ya hace años que estoy con ellos como bajista fijo. Ya hace casi diez años que estoy en esta tarea de recrear, de representar, de homenajear, de hacer un tributo", relató.

Esa búsqueda, explicó, implica una tarea constante de estudio y ensayo. "Siempre las bandas en las que estuve, la idea fue hacer un homenaje al Indio y a Los Redondos. Por eso siempre hemos buscado que las canciones suenen lo más parecida posible a lo que suenan en los discos. No son covers, no son versiones, porque intentan ser lo más parecidas posible, y de ahí vienen los miles de ensayos, las miles de prácticas y las miles de cuestiones que te llevan a intentar reproducir las canciones de la manera más fiel posible", describió.

A la hora de definir la figura de Solari, Palmieri dijo: "A mí me parece que es un músico de mil batallas, un poeta que nos enseñó también a cuidar el estado de ánimo, a profundizar en lo que somos, y creo que también un maestro, un maestro de maestros", afirmó. Referido a esto mismo, confesó que para él existen artistas capaces de modificar una época y que el Indio forma parte de ese grupo. "Son esas personas que aparecen cada tantos años con algo que parte el tablero, rompe el esquema y te hace muchas veces replantearte de qué estás hecho", señaló.

La entrevista también permitió conocer detalles del trabajo desarrollado por La Casa del Indio, un colectivo cultural que comenzó a funcionar el año pasado con el objetivo de rescatar y difundir el vínculo entre Solari y Paraná. Palmieri explicó que la iniciativa reunió a seguidores, artistas y gestores culturales que compartían el interés por reivindicar el origen paranaense del músico. A partir de ese trabajo impulsaron distintas actividades, entre ellas murales, peñas, encuentros culturales y acciones destinadas a promover el reconocimiento institucional de su figura.

"Nos empezamos a juntar justamente para trabajar en un reconocimiento para el Indio y su ciudad natal, Paraná, donde vivió hasta los seis años. Hicimos algunas muralidades, los murales que están allá en las vías, hicimos Peña Ricotera, hicimos varias actividades culturales con el objetivo de reconocerlo como paranaense", recordó. Ese trabajo derivó posteriormente en la declaración de Solari como Ciudadano Ilustre de Paraná, una iniciativa que contó con acompañamiento político y fue aprobada por el Concejo Deliberante.

Un momento significativo para el colectivo fue el contacto que lograron establecer recientemente con el entorno cercano del músico. Según relató Palmieri, hace menos de un mes recibieron un mensaje de Gastón Daus, asistente de Solari, que se comunicó con ellos luego de que el propio artista tomara conocimiento de las acciones realizadas en Paraná. "El día 17 de enero fue el cumpleaños del Indio. Estuvieron viendo las cosas que habíamos estado haciendo acá en Paraná y le había dado el visto bueno para que se ponga en contacto con nosotros personalmente", contó.

A partir de ese acercamiento comenzaron a analizar distintas posibilidades para hacerle llegar el reconocimiento y fortalecer el vínculo con el músico. Incluso, dos semanas antes de su fallecimiento, integrantes de La Casa del Indio se reunieron en una plaza de Paraná para grabarle un mensaje en video. "Estábamos esperando justamente su saludo, su devolución, sus palabras, y bueno, pasó esto", lamentó Palmieri. "Pareciera como si hubiese sabido que algo de esto estaba ya por concretarse".

El proyecto más avanzado consistía en la organización de un festival cultural y la colocación de una placa recordatoria en el lugar donde nació Solari. Según explicó, la propuesta continúa en pie pese a la muerte del músico. "El jueves tuvimos una reunión en donde decidimos que íbamos a organizar un festival con motivo de la colocación de la placa en la casa donde nació el Indio. Ya estaba un poco avanzada la organización con el asistente del Indio para que él venga a Paraná a recibir la declaración de Ciudadano Ilustre y se la pueda hacer llegar al Indio. Vamos a continuar igualmente con esa propuesta", aseguró.

Para Palmieri, la mejor manera de mantener en la memoria al Indio Solari seguirá siendo la misma que dio origen a toda esta movida cultural: la música. Tras cancelar un viaje que tenía previsto realizar para participar de las despedidas organizadas en Buenos Aires, sostuvo que el homenaje continuará desde los escenarios y los encuentros de seguidores. "Seguimos tocando y recordándolo a través de su música, que es lo que nos trajo hasta acá y hasta toda esta movida. Esa es la mejor manera que encontramos de recordar al Indio", finalizó.