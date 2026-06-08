“Yo creo que el gran candidato es Francia”, aseveró Rubén ‘Bicho’ Flotta en la previa del Mundial

En diálogo con el programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza FM 94.7), Rubén Flotta habló de la penúltima presentación de la selección argentina de fútbol rumbo a la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Dio como principal candidato a Francia, criticó la cantidad de equipos participantes (48), advirtió que el verdadero Mundial comenzará desde la segunda fase y aseguró que no hay clima mundialista.

Flotta analizó el triunfo de la selección argentina ante Honduras por 2 a 0 en el amistoso del sábado, penúltimo antes del Mundial para el equipo de Lionel Scaloni. “A la selección la vi bien. De entrada le costó, pero después jugó bien. Me hizo acordar al equipo de Qatar por algunos momentos cuando jugaban casi a dos toques, después del gol, después del penal a Lautaro (Martínez), que fue dudoso (NdR: a Nicolás Tagliafico). Jugó con velocidad, con precisión. Me hizo acordar en muchos momentos al equipo de Qatar. Jugamos con un equipo muy pobre porque muchos se iban a la casa. No llegaron al arco los hondureños. Pero a veces uno juega y se le ve el rendimiento. Pero igual yo tengo mis ciertas dudas con la selección, ¿no?”, señaló.

En ese sentido, el experimentado DT se refirió a las lesiones: “Ahora se fue (Leonardo) Balerdi también desgarrado. Bueno, vamos a tener al Dibu (Emiliano Martínez), después (Nahuel) Molina y (Gonzalo) Montiel, no sabemos cómo van a estar, ¿no? Nico Paz tampoco. Yo creo que van a estar bien, pero no sé lo de Molina y Montiel. Y Cuti (Romero), por suerte, jugó un poco, quiere decir que ya va a estar más o menos bien que arranque estos tres partidos. Yo tenía miedo que no llegue a estos tres partidos, Cuti Romero, y después, ya cuando empezaban los partidos duros, que son los de octavos, ya iba a estar... No iba a estar en ritmo, pero yo creo que con estos tres partidos previos va a estar bien”.

Por otra parte, el analista advirtió que “hay que ver cómo van a reaccionar los suplentes” y consideró: “No sé si tenemos jugadores para compensar”. Además, se mostró preocupado por “el nivel de Messi” y justificó: “Ya tiene 40 años para jugar un Mundial. Creo que aportará por momentos esas pinceladas que tiene, pero después no sé si va a ser el jugador tan gravitante como fue en Qatar. (Rodrigo) De Paul también viene de un fútbol menor”.

De todas maneras, Flotta aclaró que “(Lionel) Scaloni no se casa con nadie. Cuando ve que no funciona, lo saca. Acordémonos de los cambios que hizo ya en Qatar después del primer partido (contra Arabia Saudita), movió las fichas y no le tiembla el pulso para sacar a quien sea. Es muy rígido, Scaloni y me parece muy bien. Pero vamos a esperar. A mí me gusta, no voy a inventar nada, yo creo que el gran candidato es Francia”.

Y añadió: “Yo le llamo África. Si tiene 13 jugadores de padres inmigrantes. Si vemos la selección francesa en los últimos años, salió campeón del mundo en 2018, jugó la final con nosotros en Qatar en 2022 y sigue sacando jugadores. Tiene una plantilla impresionante. Si consigue un funcionamiento táctico, me parece que son firmes candidatos”.

A pesar de la derrota con Costa de Marfil, Flotta consideró que esos partidos amistosos son “de entrenamiento” y añadió: “El jugador se cuida, a mí ni cuidado me tiene ese resultado. Porque el jugador sabe lo que es. Está a dos días de jugar el campeonato del mundo y juegan parados. Es una obligación, es un entrenamiento. Pero vamos a ver cuándo arranque. En cuanto a jugadores, es notable la cantidad de jugadores que tiene. Cuenta con 13 jugadores hijos de inmigrantes y 13 que son africanos, también”.

Y explicó: “Analizamos aparte la riqueza de jugadores que tiene. (Marcus) Thuram, que está en el Inter de Milán. (Kylian) Mbappé en el Madrid. (William) Saliba en el Arsenal. Después tenés atrás a (Dayot) Upamecano y a (Michael) Olise, que están en el Bayern Múnich, a Jules Koundé en el Barcelona... Están en los mejores equipos del mundo... Y después tienen 6 jugadores del PSG. Para mí es el candidato más firme”.

En otro orden, Flotta indicó que “todavía no despertó la gente” y no hay clima de Mundial. “Estados Unidos es un país que el fútbol es el cuarto deporte. Es la realidad. Y acá lo que lo puede mover es gente que viene de otros países. Ese folklore que le meten los argentinos, los brasileños, eso es lo que puede mover un poco esto. Pero en sí, todavía no hay movimiento. A la FIFA le quedarán 13 mil millones de dólares. Una locura. Es cada vez más comercial, eso han hecho los 48 equipos. Para (Gianni) Infantino es un negocio completo”, aseguró.

“A mí me preocupa porque puede ser una saturación de fútbol, tantos partidos en la primera fase que no le interesan a nadie. Esta primera fase será para mirar. El Mundial va empezar a partir de la segunda fase”, añadió y sostuvo: “Seguramente Argentina clasificará primera o segunda, pero me preocupan los cruces porque va a tener que jugar con España o Uruguay. El primero es uno de los candidatos al título; y Uruguay es Uruguay, hay que tenerle un gran respeto, que tiene siempre selecciones muy difíciles y un entrenador como Marcelo Bielsa que sabe lo que hace”.

Por la cantidad de equipos, Flotta consideró que lo importante comenzará con los 16avos de final: “Creo que será un lindo Mundial desde la segunda fase. En la primera hay equipos que están que no se justifican. A mí me hubiera gustado, ya que juega Ciudad del Cabo (NdR: Cabo Verde), que se invitase a Italia, que ganó cuatro Mundiales, porque han clasificado otras selecciones que no tiene sentido que estén ahí. No tienen ninguna validación de fútbol mundial”. Y lanzó una propuesta: “Inviten a los campeones del mundo, ya que van 48 equipos... Háganlo más competitivo”.

Consultado por su top 5 de candidatos a ganar la próxima Copa del Mundo, Flotta indicó: “Primera, Francia; Argentina está ahí; después, España, Brasil y Alemania, los históricos. Aunque en todos los mundiales siempre aparecen equipos sorpresa. En el último fueron Marruecos y Corea del Sur (NdR: Japón), que llegaron a pelear el tercer y cuarto puesto. A mí me llama la atención Noruega, con (Erling) Haland y (Alexander) Sorloth con un 4-5-1 cerrado; y Colombia, que me gusta con (Néstor) Lorenzo, tiene buenos jugadores y le tengo un cariño especial”.

La columna completa del Bicho Flotta: