Dreyfus anunció una inversión de u$s400 millones para una nueva planta de procesamiento de soja y giras

La decisión había sido anticipada durante una reunión entre ejecutivos de la empresa y funcionarios argentinos en el marco del Foro Empresarial Estados Unidos-Argentina organizado por JP Morgan en Nueva York, en marzo pasado, publicó Ámbito.

La confirmación llegó a través de una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, quien difundió el documento este lunes en sus redes sociales. Allí, la compañía informó que avanzará con la construcción de una instalación que, según señaló, será "una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo".

La firma agroindustrial francesa Louis Dreyfus Company (LDC) anunció una inversión de u$s400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol en Bahía Blanca, un proyecto que la propia compañía definió como una de las inversiones más relevantes realizadas por el sector agroindustrial argentino en la última década.

"Como seguimiento de esa conversación, le escribo hoy para compartir que nuestra compañía ha decidido avanzar con la construcción en Bahía Blanca de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja", indicó la firma en la carta enviada desde su sede en Ginebra.

Según explicó la empresa, el desembolso apunta a incrementar la capacidad de procesamiento de oleaginosas y generar mayores exportaciones de productos con valor agregado. "Esta inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino", sostuvo la compañía.

Bahía Blanca, un punto estratégico para la expansión

La elección de Bahía Blanca no resulta casual. LDC ya opera allí un puerto de aguas profundas que forma parte de su red logística de exportación y que complementa otros activos industriales clave que posee en el país.









Argentina ocupa un lugar relevante dentro de la estructura global de la compañía. Con más de 120 años de presencia local, emplea a más de 1.300 personas y opera una red de plantas, puertos y centros de acopio distribuidos en las principales regiones productivas.

Entre sus principales activos se encuentran el complejo agroindustrial de General Lagos, en Santa Fe, con capacidad para procesar 2,5 millones de toneladas de soja al año, y la planta de Timbúes, que supera las 4 millones de toneladas anuales de procesamiento de oleaginosas.

De acuerdo con las estadísticas de exportación, la firma se ubicó en el cuarto puesto entre los exportadores argentinos de granos y subproductos, con 12,26 millones de toneladas declaradas durante el 2025.

La inversión llega en medio de un plan global de crecimiento

El anuncio también se produce en un contexto de fuerte expansión internacional para la compañía, integrante del histórico grupo de las denominadas ABCD del comercio mundial de granos, junto con ADM, Bunge y Cargill.

En sus resultados de 2025, LDC informó ventas por u$s53.200 millones y un programa de inversiones que alcanzó u$s1.986 millones, destinado principalmente a ampliar capacidades de procesamiento, logística e infraestructura en distintos mercados.

Durante ese período, la empresa avanzó con proyectos industriales en Estados Unidos y Canadá, desarrolló nuevas plataformas logísticas en Brasil y continuó ampliando activos vinculados al procesamiento agrícola en distintas regiones del mundo. En Argentina, reportó inversiones en almacenamiento, logística y una nueva línea de molienda especializada en su complejo de Timbúes.

La compañía, fundada en Francia en 1851 y actualmente presente en más de 100 países, movilizó durante 2025 más de 95 millones de toneladas de productos agrícolas a nivel global y emplea a cerca de 19.000 personas.

Con el proyecto de Bahía Blanca, LDC buscará reforzar su capacidad de industrialización de oleaginosas en uno de los principales polos exportadores del país, en momentos en que las grandes traders internacionales vuelven a mirar inversiones vinculadas al procesamiento y la generación de valor agregado en origen.