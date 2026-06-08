Mariana Bolzán expondrá su obra galardonada con el Premio Fray Mocho

Se presentará Horizonte de sucesos, la última novela de la escritora entrerriana Mariana Bolzán, que se llevará a cabo este sábado 13 de junio a partir de las 19:30 en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, en calle Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná.

La actividad se desarrollará con el objetivo de difundir la producción literaria regional y celebrar el lanzamiento formal del libro tras haber obtenido el Premio Literario Anual Fray Mocho, la máxima distinción de las letras entrerrianas. El encuentro busca dar a conocer la trama, los alcances artísticos de la obra galardonada y propiciar un espacio de diálogo entre la comunidad de lectores locales, la autora y diversos referentes del campo editorial y artístico de la región del litoral.

La jornada contará con la participación de Matías Armándola, director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, sello oficial dependiente del Estado provincial que tuvo a su cargo el proceso técnico de edición y publicación de los ejemplares. El funcionario entablará una conversación pública con Mariana Bolzán para desandar las diferentes etapas del proceso de escritura, la investigación y los núcleos temáticos esenciales que atraviesan la estructura del relato.

El texto de Horizonte de sucesos logró alzarse con el máximo galardón en el marco de una convocatoria que congregó la postulación de más de treinta obras inéditas de autores de toda la provincia.

En aquella oportunidad, el jurado de especialistas estuvo conformado por los escritores y docentes María Inés Krimer, Ricardo Romero y Orlando Van Bredam, quienes fundamentaron su decisión unánime destacando virtudes como la originalidad de un conflicto argumental, el oficio demostrado en la construcción del andamiaje del relato, la agudeza en el tratamiento de los detalles cotidianos y una voz narradora capaz de interpelar de manera al lector para proponer una mirada alternativa sobre hechos de ocurrencia habitual.

Desde el punto de vista argumental, la trama de la novela se inicia a partir del proceso de venta de una antigua casa de campo perteneciente a una estructura familiar, circunstancia que obliga a una mujer a regresar a dicho entorno rural con el propósito de vaciar las habitaciones y ordenar las pertenencias acumuladas. En ese proceso, lo que en principio aparece como un trámite administrativo, se transforma de manera paulatina en un viaje de introspección íntima, donde aparece un descenso hacia el propio cuerpo, el recuerdo de los antepasados y la materia viva que late en la arquitectura de la vivienda.

Para complementar el abordaje literario de la velada en la biblioteca, la presentación incorporará intervenciones y lecturas a cargo de un panel de invitados compuesto por Rocío Lanfranco, Ferny Kosiak, Iván Taylor, Juan Cruz Rivasseau y Maximiliano Tomás Pañoni, todos ellos bajo la coordinación y dirección artística del realizador cultural Sebastián Boscarol.

La entrada será libre y gratuita.