Rodolfo Romero presenta una nueva versión de “La Consagración de la Primavera” en La Vieja Usina

“La Consagración de la Primavera” se presentará el 18 de junio en La Vieja Usina.

“La Consagración de la Primavera”, espectáculo dirigido por Rodolfo Romero e inspirado en la emblemática obra musical de Igor Stravinsky, se presentará el próximo jueves 18 de junio a las 21.15, en la Sala Kuttel de La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861 de Paraná.

La propuesta se presenta como un ritual contemporáneo donde el cuerpo abandona la lógica de la representación tradicional para convertirse en experiencia y tránsito. Desde esa premisa, la obra explora el movimiento, la energía colectiva y la potencia expresiva de la escena, construyendo un lenguaje que interpela al espectador desde lo físico y lo sensorial.

El elenco está integrado por Emanuel Benítez, Eliseo Borgetto, Juan Cruz Castelló, Joaquín Dappen, Emiliano Farías, Hernán García, Lucas López y Walter Miller, quienes dan vida a una puesta que dialoga con la intensidad y el espíritu rupturista de la composición original de Stravinsky.

Con una mirada contemporánea sobre uno de los hitos de la historia de la música y la danza, la producción propone una experiencia escénica que pone en el centro al cuerpo como territorio de transformación, encuentro y atravesamiento.

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 343 612-4813 o seguir las novedades del espectáculo en Instagram a través de @laconsagracion2026.

Ficha del evento

Obra: "La Consagración de la Primavera"

Dirección: Rodolfo Romero. Inspirada en la música de Igor Stravinsky

Fecha: Jueves 18 de junio

Hora: 21:15

Lugar: Sala Kuttel – La Vieja Usina, Gregoria Matorras 861, Paraná

Entradas: haciendo clic en el enlace

Instagram: @laconsagracion2026

WhatsApp: 343 612-4813