De Ángeli: “Con el PRO queremos ser protagonistas en el 2027, queremos estar en la gatera”

"Milei no va a venir nunca a inaugurar un plan de vivienda o una obra pública a Entre Ríos, ni a ninguna provincia, porque dice que lo hagan los gobernadores, pero la provincia está desfinanciada. Con Mauricio Macri a esas cosas las hicimos, velamos por el bienestar del pueblo", comparó De Ángeli.

El ex senador nacional Alfredo De Ángeli (PRO- Entre Ríos) analizó la realidad política y social del país y la provincia, marcó diferencias entre la política del gobierno de Javier Milei y el proyecto del PRO y adelantó que el sector que lidera Mauricio Macri pretende “ser protagonistas en el 2027”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), De Angeli comentó que sigue “ligado al Senado”: “Voy seguido a Buenos Aires, estoy en el bloque, aunque hay pocas actividades para lo que respeta a mí con el tema de agricultura y economías regionales, pero seguimos con otras cosas y acompañando siempre porque así me lo pidieron. El viernes estuvimos en Santa Fe acompañando a nuestro líder (Mauricio Macri) también, así que estoy activo, porque me gusta y a uno le apasiona lo que hace y todo lo que viene haciendo para tener una Argentina mejor”.

Sobre la reorganización del PRO de cara al 2027, afirmó que “viene muy bien. Acompañé al Presidente a Mendoza, estuve en Río Negro también acompañando a los militantes y Santa Fe fue una gran expresión de lo que queremos. Nosotros queremos ser protagonistas en algunos casos y en otros casos acompañar, pero en el 2027 queremos estar en la gatera, estar presentes”.

Al respecto, ahondó que “la alianza con Milei fue cuando el ballotage donde la mayoría del PRO acompañó a Milei, después en el Congreso se lo acompañó en muchas leyes, porque nosotros no somos oposición de este gobierno; en las cosas que creemos que tenemos que acompañarlo para el gran cambio, ahí estaremos, pero queremos ser protagonistas en el 2027, o liderando o acompañando pero queremos estar y el PRO ha venido creciendo, está creciendo, está fortaleciéndose, vemos en cada localidad que se están preparando. Nosotros somos un partido relativamente joven cuando nos comparamos con los otros dos partidos tradicionales, pero que la gente nos cree porque hemos demostrado muchas cosas. El cambio empezó en el 2015 con Mauricio Macri, después en el 2019 no nos renovaron por una cuestión de que a lo mejor muchos ciudadanos pensaron que tenían más expectativas y no se lograron, pero hoy por hoy mucha gente está volviendo de vuelta diciendo que por acá es el camino de la institucionalidad de la República, de la división de Poderes, y todas esas cosas que fuimos demostrando, de la transparencia en la gestión. A eso lo podemos ver en Entre Ríos y en las ciudades donde está el PRO que siempre hubo transparencia, fuimos siempre por mejorar la vida de los ciudadanos y en eso estamos”.

También planteó que el PRO marca una distancia crítica con la administración de Milei: “Cuando tenemos que criticarlo lo vamos a criticar, no olvidemos que no le hemos votado a Lijo, y cuando tuvimos que plantarnos, nos plantamos. Fuimos y somos muy críticos; el segundo paso del obsecuente es la traición, nosotros nunca vamos a ser obsecuentes al mileísmo, le vamos a decir las cosas y nos vamos a oponer a las cosas que nosotros pensamos que están mal para la República. A eso lo tenemos claro, nosotros tenemos que acompañarlo en las leyes, lo vamos a acompañar, pero cuando tengamos que decirle que no, le vamos a tener que decir que no. Así que el año que viene hay ocho provincias como dicta la Constitución que van a elegir senadores y 24 que van a elegir diputados nacionales, vamos a tener candidatos a gobernador en algunas provincias y en otras ya los tenemos, vamos a tener candidatos a legislador y a intendentes. Estamos armando y hay mucha gente que está entusiasmada de vuelta, se volvió a entusiasmar con el programa de Mauricio Macri del PRO”.

Sobre una posible candidatura, afirmó: “Yo voy a estar donde me diga el partido, donde diga Frigerio, donde diga Mauricio Macri, pero por eso no voy a seguir acompañando. Yo creo en las bases y en la plataforma del PRO desde el primer momento; yo voy a seguir acompañando sea candidato o no. Yo creo que los argentinos merecemos un país donde la justicia sea independiente, que sea rápida, que sea eficaz, que no estemos 20 años con un problema dando vueltas y dormida la justicia”.

“En la Argentina el gran problema que tuvimos es la justicia y los políticos que cometieron errores de corrupción y la justicia que va despacito. El caso de los contratos ¿cuánto tiempo hace que está?”, ejemplificó, y definió: “No puede ser que haya gente que haya nos haya robado a los entrerrianos, le haya robado al argentino y anden sueltos, y no devuelvan el dinero. Por eso hay que velar por una justicia independiente y un periodismo independiente”.

Consultado por la posible reelección de Rogelio Frigerio, aseguró: “Por supuesto que lo vamos a apoyar con todo gusto, somos parte de un sector y lo vamos a apoyar. El gobernador viene contando las monedas, pero ha hecho cambios profundos en cuanto a la transparencia del Estado. El gobierno de Frigerio ha contado las monedas, pero ha demostrado gestión, ha transparentado la gestión. Contando las monedas ha hecho lo que puede y va llevando adelante una gestión, y ha hecho cambios que otros no se animaron a hacer”.

Respecto del Gabinete de Frigerio y posibles cambios, apuntó que “esas son decisiones del gobernador, más allá de que alguno de los funcionarios habrá sido más, o menos, eficiente en un lugar o en otro, pero cuando no hay dinero y cuando no hay recursos se hace muy difícil para un funcionario llevar las cosas adelante bien. Pero esas son decisiones del gobernador, él es el que está en el equipo y después entra el tema de la confianza, porque vos confías en un funcionario y, a veces, no salen las cosas bien por falta de recursos y no podés culpar a una persona o a un equipo por no poderlo llevar adelante. Entonces es muy difícil evaluar a un funcionario cuando no hay recursos. Pero eso hay que dejarlo en manos del gobernador. Creo que el gobernador es el que tiene que tomar las decisiones cuando ve que hay cosas que no andan o acompañar o cambiar”.

Por otra parte, sobre una posible candidatura de Mauricio Macri, analizó: “No nos olvidemos de dónde venimos. En el 2023 estaba el PRO, estaba la gente del peronismo y estaba Milei y competimos los tres, perdimos y fuimos y lo acompañamos. Si hay PASO nosotros podemos presentarnos tranquilamente y después la gente va a decidir quién es el que sale segundo, quién es el que sale primero y quién es el que sale tercero. Eso pasó en el 2023 y nosotros podemos también, tranquilamente, estar ahí”.

Asimismo, reveló que no tiene demasiado diálogo con funcionarios del gabinete de Milei: “Con algunos sí todavía sigo en contacto; sigo los contactos con algunos que me siguen atendiendo. Cuando hay alguna necesidad de algún intendente o alguna cosa trato de ponerlos en contacto, pero no tengo un contacto fluido. Cuando era senador sí tenía más”.

Sobre la distancia del gobierno nacional con las provincias, incluso con aquellas donde los gobernadores son aliados políticos como Entre Ríos, De Angeli sostuvo que “ahí está la diferencia con el PRO, ellos en La Libertad Avanza tienen una política libertaria, ellos dicen que la eficiencia es primero; si no es eficiente, no les interesa. Si nosotros hubiéramos estado con el PRO, estaríamos viendo de qué forma podemos ayudar a resolver los problemas, pero el gobierno libertario tiene la plataforma de competir, nada de proteccionismo. Cuando estuvimos en campaña en Misiones, que todos los misioneros votaron a Milei, yo les avisé que iban a terminar con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y fue así. Y se terminó con el fondo del algodón, terminaron con el fondo ganadero, terminaron con todo eso para los pequeños y medianos productores. Ellos no creen mucho en el Estado, ellos creen en el comercio libre y esa es la diferencia que tenemos con el PRO, entonces ellos dicen que, si no son competitivos, que se importe. Y yo no creo que a Milei y a la gente del gobierno nacional les interese salvar Tres Arroyos, porque hay un cambio de plataforma política que, si la empresa no es eficiente o está en crisis, que se quiebre, que se vaya”.

“El libertario no cree en eso de ayudar a las provincias. Nosotros en el PRO creemos en el Estado presente, no un Estado bobo y corrupto, sino que la Constitución dice que la educación, la seguridad y la salud son cuestiones de Estados, y el Estado Nacional tiene que velar y acompañar a las provincias en esas tres. Y la salud pública no es el hospital, es el agua, la cloaca”, explicitó.

En ese marco, sobre la alianza electoral de Frigerio con Milei, De Ángeli aclaró: “Yo no soy nadie para aconsejar al gobernador, cuando llegue el momento vemos; yo sé que el gobierno nacional está ayudando mucho en el déficit que tenía la provincia de Entre Ríos con la Caja de Jubilaciones, que es el cáncer más grande que tiene la provincia. El gobierno de Milei lo ha estado acompañando a Frigerio, entonces Frigerio no se puede cortar solo ni nada por el estilo, tiene que ver el momento el año que viene a ver cómo llega, cómo llegamos con la provincia de Entre Ríos. Yo no soy nadie para aconsejar al gobernador porque no estoy en los zapatos de él”.

En lo personal, definió: “Yo me quedo con el esquema del PRO donde el Estado Nacional tiene que estar acompañando a las provincias. Cuando asumimos con Macri le devolvió el 15% de los fondos del ANSES que le tenía secuestrado el kirchnerismo; llevamos agua, cloaca y bienestar a muchas ciudades de Entre Ríos, y Rogelio Frigerio era ministro de Obras Públicas y Vivienda. Hoy ¿cuánto hace que no se inaugura un plan de viviendas del gobierno nacional? Y Milei no va a venir nunca a inaugurar un plan de vivienda o una obra pública a Entre Ríos, ni a ninguna provincia, porque dice que lo hagan los gobernadores, pero la provincia está desfinanciada. Con Mauricio Macri a esas cosas las hicimos, velamos por el bienestar del pueblo; más allá que el pueblo después no nos confió en el 2019, hicimos muchas obras. Una de las obras más grandes fue en Aranguren que estaba 20 años abandonada; la obra más importante en Concordia fue contra las inundaciones, y en Concepción del Uruguay fue la Defensa Norte. Al mileísmo eso no le interesa, Milei se demoró un año y medio o dos para concesionar las rutas y todavía hay rutas nacionales con problemas. Esas son las diferencias que tenemos entre Mauricio y Milei. La Hidrovía también recién ahora se trata y estaba con algunas dudas; en la justicia no pudimos nombrar jueces porque el kirchnerismo quería poner jueces de ellos y la justicia también tiene una gran deuda con el pueblo argentino y principalmente las clases políticas que no nos pudimos poner de acuerdo para nombrar más jueces, que ahora felizmente se están nombrando, para que se apure la justicia y terminemos con esta corrupción”.

Conflicto en Granja 3 Arroyos

Consultado por la crítica situación de Granja 3 Arroyos en Concepción del Uruguay, que sostiene conflictos salariales y está a punto de cerrar su producción, De Ángeli manifestó su “solidaridad con toda la gente que se queda sin trabajo” y recordó que “esto ya pasó en el 2015 con Cresta Roja”.

“Tres Arroyos es una empresa líder y que le haya pasado eso, creo que tiene que ver con algún tema administrativo. No sé, porque después veo a otras empresas colegas que hay en Villa Elisa, en San José, en Colón, y hasta ahora están marchando bien, así que yo creo que es un tema administrativo que en algún momento estalló; estalló un tema de costos, de producción, es una cosa que no la puedo entender a Tres Arroyos, porque de ser la empresa más grande, que se hizo cargo de una buena parte de Cresta Roja, y que ahora explote así, es lamentable. Yo creo que es un tema administrativo, me llama la atención y no puedo emitir juicio de valor”.