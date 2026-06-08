Comienza el Ciclo de Teatro Universitario

Los estudiantes y docentes del Profesorado de Teatro de la ciudad de Paraná pondrán en marcha el Ciclo de Teatro Universitario 2026 este lunes 8 de junio a partir de las 20, mediante la realización de una función abierta a la comunidad educativa y al público en general que tendrá lugar en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61.

El encuentro se estructura como un proyecto de Prácticas Educativas Territoriales dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, con el objetivo de generar un espacio institucional para la circulación de producciones académicas y promover el intercambio entre las cátedras formativas de la institución y los espectadores locales.

Esta primera jornada constituirá el inicio de un cronograma general compuesto por tres bloques de exposiciones consecutivas de obras teatrales de formato breve.

Las puestas en escena que integran la programación de esta fecha inicial serán llevadas adelante por los estudiantes de la cátedra Actuación I correspondiente al ciclo lectivo 2025, bajo el proceso de coordinación pedagógica a cargo del profesor Juan Domé y el soporte técnico brindado por la cátedra de Iluminación que encabeza Sergio Fabri.

El orden de las presentaciones previstas para la velada comenzará con la obra titulada "Habla la gata", un texto de la autora Patricia Suárez que contará con la actuación de Camila Borgetto y cuya trama aborda la historia de una protagonista llamada Doris que habita con comodidad en su vivienda hasta que el advenimiento de la situación de emergencia sanitaria global le impone retos inéditos. La pieza muestra cómo el espacio de este personaje resulta invadido y, en medio de esa situación incómoda, comparte con el público una serie de reflexiones en torno a la existencia finita, las implicancias de la maternidad y las modificaciones en las rutinas a raíz de la pandemia de Covid-19, enfocándose en lo vivido durante el año 2020.

Posteriormente, el escenario del auditorio recibirá la propuesta denominada "El diario robado", escrita por Nerea Retamar y protagonizada por la propia autora en compañía de la actriz Virginia Ortega, donde se narra la secuencia desencadenada a partir de un diario secreto que cae en manos equivocadas y deriva en situaciones de risas, enojos y confesiones de carácter inesperado. La historia expone cómo dos hermanas descubren que la tarea de resguardar un secreto resulta tan compleja como el proceso mismo de confiar en la otra persona.

El cierre estará a cargo de Consuelo Badaracco con la interpretación de la pieza "Alguien sueña", basada en textos de Jorge Luis Borges. Se trata de una propuesta escénica que indaga en el concepto del sueño como un territorio donde las líneas temporales abren la posibilidad de un acercamiento breve hacia lo divino.

El encuentro se desarrollará bajo la modalidad de entrada libre y colaboración voluntaria.