Paraná: realizan trabajos en la red cloacal de calle Misiones y hay corte total de tránsito

La Municipalidad de Paraná lleva adelante este miércoles una intervención preventiva y de mantenimiento en la red cloacal de calle Misiones, entre Colón y La Paz, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del servicio sanitario en ese sector de la ciudad.

Las tareas son ejecutadas por personal municipal y comprenden trabajos de excavación y descubrimiento de la cañería colectora, desobstrucción y limpieza del sistema, detección de cámaras de inspección y relevamiento del estado de las conexiones domiciliarias.

Según se informó oficialmente, la intervención busca mejorar y optimizar la capacidad operativa de la red cloacal en una zona donde se realizan controles y acciones preventivas para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Como consecuencia de las obras, se dispuso un corte total del tránsito vehicular en el tramo afectado de calle Misiones. Desde el municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

Las autoridades estiman que los trabajos podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde, momento en el que se normalizaría la circulación en el sector.

La intervención forma parte de las tareas periódicas de mantenimiento de la infraestructura sanitaria urbana, orientadas a prevenir obstrucciones y mejorar el rendimiento de la red cloacal en distintos puntos de la capital entrerriana.