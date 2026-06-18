Atletismo adaptado: destacada actuación del entrerriano “Nacho” Eihhorst en el Mundial de Bulgaria

El entrerriano de San Marcial logró una medalla plateada con la posta de 4x400 metros.

El entrerriano Juan Ignacio Nacho Eihhorst tuvo una destacada participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado para Atletas con Síndrome de Down, desarrollado en Sofía, Bulgaria.

El oriundo de San Marcial integró el equipo argentino que obtuvo la medalla plateada en la prueba de posta 4x400 metros, junto a Benicio Fernández, Jeremías Loza Moreno y Fausto Marcellac.

Además, el atleta de la Escuela Municipal de Deportes de Villaguay, entrenado por Alan Espinoza, logró un excelente desempeño en las pruebas individuales: logró el quinto puesto en Lanzamiento de Disco y el octavo en Lanzamiento de Bala.

Otras medallas argentinas:

La delegación argentina también ganó dos medallas doradas de la mano de la cordobesa Melisa Barberón, en 1500 metros (récord) y 800 metros; y una de bronce en salto en largo. Además, Tobías Mario se impuso en los 400 metros y se colgó la medalla plateada en 100m.

Por su parte, Tobías Moreno fue bronce en lanzamiento de disco y Paloma Audicio obtuvo la plateada en los 1500 metros marcha.

Cabe destacar que a la delegación argentina la integran 19 atletas, que también participan en tenis y tenis de mesa. Además, Argentina está jugando el Mundial de básquet en Hungría. Todos los deportistas representan a FADASD, la Federación Argentina de Deportes para Atletas con síndrome de Down.