República Checa y Sudáfrica sumaron su primer punto en el Mundial 2026

Europeos y africanos igualaron 1 a 1 este jueves en Atlanta, por el Grupo A.

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en Atlanta este jueves por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 y mantienen viva su chance de clasificación a los 16avos de final.

El mediocampista Michal Sadílek adelantó a los checos a los seis minutos del primer tiempo, pero un penal cambió el rumbo del partido y Teboho Mokoena empató a los 38 del complemento.

Ambos seleccionados llegaban obligados tras haber perdido en sus respectivos debuts y terminaron repartiendo puntos en un encuentro parejo que se resolvió recién en los minutos finales.

El conjunto europeo golpeó rápido y se puso en ventaja a los seis minutos de juego. Tras una buena acción colectiva, Michal Sadílek definió con precisión para marcar el 1-0 y encaminar un partido que parecía favorable para los checos.

Incluso, los checos tuvieron algunas oportunidades para ampliar la diferencia, mientras Sudáfrica apenas logró inquietar antes del descanso con una acción que estuvo cerca de convertirse en empate tras un rebote del arquero Matěj Kovář.

En el complemento, la República Checa bajó la intensidad y cedió terreno. Los dirigidos por Hugo Broos crecieron con el paso de los minutos y encontraron la igualdad a los 83.

La árbitra estadounidense Tori Penso sancionó una mano dentro del área checa y Teboho Mokoena transformó el penal en gol para establecer el 1-1 definitivo.

El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo A y obligados a jugarse la clasificación en la última jornada. República Checa enfrentará a México en el Estadio Azteca, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur.

El resultado también favoreció a mexicanos y surcoreanos, que cerrarán la fecha con tres unidades cada uno y la posibilidad de quedar como líderes de la zona, consigna NA.