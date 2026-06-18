Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina y dio un paso al frente en el Grupo B

Los helvéticos convirtieron todos los goles en los últimos 20 minutos del partido en Los Ángeles.

El seleccionado de Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina este jueves en Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo. Johan Manzambi (por duplicado), Ruben Vargas y Granit Xhaka desde el punto penal, todos ellos en poco más de 20 minutos, convirtieron para el ganador.

Ermin Mahmic descontó y Tarik Muharemovic vio la roja, tras una falta en el borde del área, en el equipo bosnio, que venía de igualar 1 a 1 con uno de los anfitriones, Canadá.

Con este resultado, los helvéticos dejaron atrás el debut con empate ante Qatar (1-1) y quedaron en lo más alto del grupo con cuatro puntos. En esa posición afrontarán la última fecha ante los canadienses en Vancouver, mientras que Bosnia buscará su primera victoria ante Qatar en Seattle. Ambos partidos se jugarán el 24 de junio, a las 16 (hora argentina).