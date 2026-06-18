Canadá goleó a Qatar y consiguió su primer triunfo en una Copa del Mundo

Con una goleada, Canadá logró su primera victoria en un Mundial. Este jueves, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, se impuso por 6 a 0 a Qatar en Vancouver, en el marco de la segunda fecha del Grupo B.

El combinado dirigido por Jesse Marsch dominó el partido de principio a fin, con Jonathan David como gran figura al completar un hat-trick con goles en los minutos 29, 45 y 90′+2′. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16 con un remate con la zurda desde muy cerca tras un saque de esquina, mientras que Nathan Saliba y un autogol de Mohamed Mannai completaron la goleada en la segunda mitad.

El partido estuvo marcado por las expulsiones de Qatar, que terminó el encuentro con nueve hombres. En el minuto 32, el árbitro revisó en el VAR una falta de Homam Ahmed sobre Tajon Buchanan, determinó que la infracción se produjo fuera del área y convirtió la tarjeta amarilla inicialmente mostrada en roja. En el minuto 51, Assim Madibo recibió la segunda expulsión tras una entrada que dejó lesionado a Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo y fue reemplazado por Nathan Saliba, autor posteriormente del cuarto gol canadiense.

El dominio de Canadá fue absoluto a lo largo de los 90 minutos, con una presión constante sobre la portería catarí que se reflejó en múltiples remates a puerta y saques de esquina, varios de ellos ejecutados por Stephen Eustaquio. Jacob Shaffelburg fue otro de los destacados al anotar a tan solo cuatro minutos de ingresar como sustituto en el minuto 71. La goleada consolida a Canadá como el equipo a seguir en el Grupo B del Mundial FIFA 2026 y abre sus chances de avanzar a la siguiente ronda del torneo, consigna Infobae.