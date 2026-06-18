Allanaron una inmobiliaria por una presunta estafa de más de 700 mil dólares en Concordia

La División Investigaciones y la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Concordia concretó este miércoles dos allanamientos solicitados por el fiscal José Arias y autorizados por el juez de Garantías, Francisco Ledesma.

La investigación fiscal se centra en el presunto delito de estafa. Uno de los operativos se llevó a cabo en la inmobiliaria de Héctor Graziano, en calle Entre Ríos y Paraná. El otro allanamiento fue en su vivienda, en calle Asunción al 160.

La investigación se inició luego de que una persona denunciara en los primeros días de junio haber entregado importantes sumas de dinero a Graziano para que fueran invertidas, bajo la promesa de que obtendría una renta considerable.

Siempre de acuerdo al denunciante, habría hubo varias entregas parciales de dinero y cuando solicitó su devolución, no se le restituyó.

Conforme a los datos recabados por los investigadores, el perjuicio económico denunciado rondaría los 700 mil dólares.

Fuentes extraoficiales explicaron a El Entre Ríos que la investigación está en su fase inicial y aún faltan precisar aspectos de la presunta maniobra, que podría asemejarse a una estafa piramidal, ya que no sólo habría recibido fondos del denunciante sino también de otras personas que confiaron en la inversión que se les proponía.

Los primeros indicios pondrían en evidencia que la entrega del dinero se habría hecho sin que medie la firma de documentación fehaciente que delimitase las responsabilidades de las partes, solo a cambio de la emisión de pagarés.

También trascendió que el denunciado tendría antecedentes ligados a la ludopatía, un trastorno psicológico y adictivo en el que la persona no puede resistir el impulso de apostar o jugar, incluso cuando es consciente de los daños que esto le provoca. Tal adicción explicaría en parte las maniobras perpetradas en este caso como también otra denuncia que pesa sobre él, vinculada a una “seña” recibida por la compraventa de una propiedad.