Piden la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Marijuan considera que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas.

La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

El fiscal mencionó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas".

Marijuan consideró que el legislador “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación".

El investigador destacó que “por el contrario, los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia", y que “de modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos en las Declaraciones Juradas Patrimoniales y menos aún olvidarse o equivocarse en la modificación o incorporación de bienes en su patrimonio, o sobre el cálculo de valor o montos de sus pasivos”.

Marijuan menciono que el legislador “prestó servicios y se desempeñó como Perito II-Nivel 18- en el área contable de la Subsecretaria Administrativa, con tareas de liquidación, registración contable, declaraciones juradas de retenciones impositivas e IPS rendición de cuentas ante el H. Tribunal de Cuentas, responsable de firma ante autoridad bancaria, y es de tercer nivel de autoridad en el Área Contable, registrando una antigüedad de 20 años".

El fiscal indicó que “las pruebas reunidas en el sumario hasta el momento permiten sospechar que encontrándose obligado a presentar declaraciones juradas patrimoniales en función de los cargos que desempeñó en Defensa, Adorni insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir en, al menos, sus Declaraciones Juradas Anual 2024 y Baja 2025, con la finalidad de falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones".

Marijuan consideró que “existe un cuadro de sospecha de que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad respecto de su patrimonio".

Las claves de la causa

En el marco de la misma causa, la semana pasada Marijuan había pedido la última declaración jurada que presentó Francisco Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.

Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.

Fuente: tn.com.ar