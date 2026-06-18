Rumbo al Nacional de Vóley: Entre Ríos presentará a sus selecciones

La Federación Entrerriana de Vóleibol (FEV) presentará el próximo domingo a los seleccionados provinciales U16 que participarán en el Campeonato Nacional de la categoría del martes 23 al sábado 27 de junio en Comodoro Rivadavia, Chubut.

El certamen reunirá a 22 federaciones y contará con la participación de 21 equipos de la rama masculina y femenina. En ambos casos, Entre Ríos contará con representación en el certamen.

La presentación de los seleccionados de la FEV será el domingo en el Parque Escolar Enrique Berduc, de Paraná. A partir de las 16.30, el equipo femenino enfrentará a la Primera División de Patronato. Posteriormente, desde las 18, el elenco masculino U16 se medirá con Paracao U18, campeón Liprome 2025.

Las entradas para los partidos costarán 2000 pesos, mientras que los menores de 12 años tendrán entrada libre y gratuita.

El Campeonato Nacional U16

Los seleccionados entrerrianos deberán presentarse el 23 de junio para cumplir con las acreditaciones, la reunión técnica y el acto inaugural. En esa misma jornada se disputarán los primeros partidos.

Desde la Federación Argentina de Vóley (FeVA) informaron que toda la competencia se podrá seguir a través de la App Courtrack, plataforma con los resultados, tablas y punto a punto. Además, en las redes de FeVA habrá fotografías y más contenidos del Nacional.

Cabe destacar que el primer Nacional se jugó en Miramar y Chapadmalal en mayo pasado, con la edición de los Sub 18. Luego, en agosto, será el turno de los Sub 14 en Chaco.

Además de Entre Ríos, participarán los seleccionados de Chubut, Buenos Aires, Metro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Misiones, Tucumán, Neuquén, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego.