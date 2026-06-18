Colón puso en vigencia la Moratoria 2026 y beneficios para contribuyentes cumplidores

La Municipalidad de Colón informa la puesta en vigencia de la Moratoria 2026, una herramienta destinada a que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones fiscales municipales accediendo a importantes beneficios y facilidades de pago.

La medida, aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante, busca acompañar a los vecinos que registran deudas, facilitar el cumplimiento tributario y, al mismo tiempo, reconocer a quienes mantienen sus tasas al día mediante beneficios para buenos pagadores.

Descuentos para regularizar deudas

La Moratoria 2026 contempla beneficios sobre multas y recargos por mora, de acuerdo con la modalidad de pago elegida por cada contribuyente.

Quienes abonen al contado podrán acceder al 100% de descuento sobre multas y recargos por mora. En tanto, quienes opten por regularizar su situación en hasta tres cuotas podrán obtener un 70% de descuento, mientras que quienes lo hagan en hasta seis cuotas accederán a un 50% de descuento.

De esta manera, el Municipio brinda una alternativa concreta para que los vecinos puedan ponerse al día, ordenar su situación fiscal y evitar la acumulación de intereses.

Qué obligaciones se pueden regularizar

El régimen alcanza a distintas obligaciones municipales, entre ellas la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, la Tasa de Obras y Servicios Sanitarios, Cementerio, Juzgado de Faltas, Derechos de Edificación y Contribución por Mejoras.

Desde el área de Ingresos Públicos se remarcó que esta herramienta permite acompañar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus compromisos, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad del Municipio para sostener servicios, obras y acciones en beneficio de toda la comunidad.

Beneficios para buenos pagadores

Además de la Moratoria 2026, la Municipalidad de Colón incorpora beneficios para contribuyentes que cumplan con sus tasas en tiempo y forma durante todo el año.

Quienes mantengan una conducta fiscal regular podrán acceder a créditos fiscales para el próximo período. Entre los beneficios previstos se contemplan créditos sobre lo abonado en la Tasa General Inmobiliaria, en la Tasa por Servicios Sanitarios y en la Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad.

También se prevé un crédito fiscal adicional para contribuyentes del sector comercial que cuenten con empleados debidamente registrados, promoviendo el cumplimiento tributario y laboral.

Una política que ordena, acompaña y reconoce

La implementación de la Moratoria 2026 y del beneficio para buenos pagadores forma parte de una política municipal orientada a ordenar la situación fiscal, facilitar el acceso a planes de regularización y reconocer el esfuerzo de los vecinos que cumplen con sus obligaciones.

En ese sentido, el Municipio sostiene que el pago de las tasas permite fortalecer la prestación de servicios públicos, el mantenimiento de la ciudad, la ejecución de obras y el desarrollo de acciones que impactan directamente en la calidad de vida de los colonenses.

Plazo para acceder al régimen

Los contribuyentes interesados en adherirse a la Moratoria 2026 tendrán un plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigencia del régimen para acceder a los beneficios establecidos. Desde la Municipalidad se recomienda realizar las consultas correspondientes y gestionar la regularización dentro del plazo previsto, a fin de aprovechar los descuentos y facilidades disponibles.

Atención e información

Para obtener más información, los vecinos pueden acercarse a las oficinas de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Colón, de lunes a viernes de 7 a 17.30.

También se encuentran disponibles los canales de atención por WhatsApp: 3447 64-3179, 3447 46-7369 y 3447 64-0916. Asimismo, la información completa podrá consultarse a través de los canales oficiales del Municipio y en el sitio www.rentascolon.gob.ar