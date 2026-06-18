Crecen los contagios de influenza: “Los casos se van a ir duplicando semana a semana”, advirtió Garcilazo

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, brindó un panorama de la situación sanitaria ante la proliferación de casos de influenza que se registra en las últimas semanas y recomendó sostener las medidas preventivas y la vacunación.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Garcilazo afirmó que “a esta altura del año, es esperable que haya más cuadros respiratorios. En general, es en junio-julio donde tenemos el mayor número de contagios. Ya veníamos advirtiendo hace un mes atrás que a partir de ahora los casos se van a ir duplicando semana a semana y eso es importante para que tengan en cuenta también los equipos de salud”.

Especificó que “hay muchos virus respiratorios que circulan y hablamos de virus en general porque es lo que más se contagia. La mayoría de los cuadros son resfríos y cuadros de anginas virales, pero lo que más nos preocupa son los virus como influenza o Covid, que son los que pueden llevar a generar mayor internación de las personas que consideramos como grupos de riesgo”.

Respecto del Covid, indicó que “tenemos casos todo el año, en general vemos más en verano los casos de Covid y en invierno empieza a aparecer el virus sincicial respiratorio, que produce bronquiolitis en los chicos, y vemos más influenza”. “Lo que estamos viendo ahora, hemos tenido varios informes de escuelas y lugares de brotes de cuadros respiratorios, y lo que hemos detectado ha sido influenza, o sea gripe, y lo que seguimos como epidemiología –que es el grupo al que más atención le prestamos- es a los pacientes internados. Si bien hoy tenemos en relación al año pasado la misma cantidad de pacientes internados a esta altura del año, no quiere decir que no vayamos a tener muchísimos más internados en las próximas semanas, porque el pico generalmente viene a finales de junio y julio, así que todavía estamos esperando que haya más casos”, advirtió.

Especificó que “de los pacientes internados, en las dos últimas semanas pudimos detectar influenza A H3N2, que es muy probable que esté predominando hoy en día. Cuando los casos son ambulatorios, y si son personas que no tienen un grupo de riesgo, en general no se les hace estudios específicos para saber el tipo de virus, pero en los pacientes internados sí se hace, y nos estábamos dando cuenta que prácticamente el Covid desapareció o es mucho menos, el sincicial respiratorio tenemos pocos casos, pero está la influenza A dominando hoy en lo que son las internaciones por cuadros de neumonía o cuadros respiratorios”.

En ese marco, puntualizó que “habitualmente los pacientes internados, entre el 18 y el 20% requieren terapia. O sea, es un número elevado de pacientes internados que requieren terapia. Esto es importante también porque no todos los pacientes que requieren terapia tienen las mismas características: generalmente vemos personas mayores de 65 años o son chicos muy chiquitos, también vemos embarazadas que es un grupo también que preocupa con la influenza porque se agrava muchísimo también”.

En cuanto a los síntomas, Garcilazo explicitó: “Cuando tenés gripe te das cuenta. La mayoría de la gente en invierno lo que tiene son cuadros respiratorios que son anginas virales o resfríos, que es muy probable que sean cuadros virales más comunes; con la gripe te das cuenta porque produce una fiebre muy alta que supera los 38 grados, el paciente está con muchísimos dolores corporales, o sea, te tira a la cama directamente. Obviamente que también tiene angina, también tiene un cuadro respiratorio, pero es un cuadro mucho más severo desde el punto de vista de los síntomas”.

Consultado por las acciones preventivas, que se habían incorporado con mucha fuerza durante la pandemia, el funcionario reconoció que en este tiempo “se han relajado las medidas básicas y no se están teniendo muy en cuenta como el lavado de manos, que es fundamental, porque este virus no solo se transmite por vía respiratoria, sino también que la persona infectada puede dejar el virus en el lugar donde está y hasta dos o tres horas el virus puede quedar activo. Entonces uno se puede contagiar incluso directamente, por contacto. Por eso, todas estas medidas de aumentar la ventilación del lugar para que el virus se vaya lo más rápido posible del lugar, cuando uno está encerrado; lavarse bien las manos; usar el barbijo, sobre todo cuando va a una guardia o a un lugar que está lleno de gente con cuadros respiratorios”.

Resaltó que “otro tema que también es muy importante, sobre todo en las escuelas, es que los padres no manden a los chicos cuando están enfermos, porque es la forma de cortar la transmisión del virus. Si uno manda al chico cuando está con fiebre, cuando está con mucha tos, es lo más probable que vaya a contagiar a todos los compañeros porque los virus respiratorios son muy contagios”. “Hay que evitar estar en lugares cerrados cuando uno está enfermo, con fiebre alta y demás, y lo más importante es estar bien vacunado, porque esa es la herramienta más fuerte de todas”, acotó.

En cuanto a la vacuna, planteó: “Cuando hacemos las campañas de vacunación en invierno no estamos buscando cortar la circulación del virus porque es imposible dado que todos los virus respiratorios son muy contagiosos y no se puede cortar la epidemia que se da todos los inviernos, lo que sí se puede lograr es proteger mejor o que la gente que está dentro de los grupos riesgos, que tiene más riesgos de estar internados, tenga mejor inmunidad, que tenga mejor sus defensas y eso lo logramos a través de las vacunas. Entonces, lo que queremos más que nada es tener menos internados y menos casos graves durante el invierno, por eso es importante tener las medidas de prevención y a su vez estar bien vacunados”.

Recomendó además que “cuando uno ya está dentro de los grupos de riesgo, conviene consultar lo antes posible, porque el pronóstico cambia muchísimo. Si una persona tiene una enfermedad crónica que puede ser cardíaca, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, alguna inmunodeficiencia por alguna enfermedad, y empieza con un cuadro respiratorio, conviene consultarlo lo antes posible, porque se puede hacer un tratamiento mucho antes y evitar que el cuadro avance”.

Por último, recordó que “el 11 de marzo empezó la campaña de vacunación, que se adelantó este año debido a que se preveía un adelantamiento de la circulación del H3N2. Es un tema también importante porque, si bien cuando empezó la campaña tuvimos mucha demanda, casi 20.000 dosis por semana se aplicaron, hoy cayó mucho y en las dos últimas semanas se vacunaron 12.000 personas”. “En general la gente se vacuna más en marzo, abril y mayo, pero el virus recién está empezando a circular y vamos a tener probablemente un invierno con mucha influenza así que la gente todavía está a tiempo para vacunarse. La vacuna lleva unas semanas hasta que hace efecto, entonces es importante vacunarse lo antes posible”, concluyó.