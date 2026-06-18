Gobernación envió un proyecto a Legislatura para eximir de Ingresos Brutos a monotributistas A, B y C

El gobernador Rogelio Frigerio informó que envió a la Legislatura un proyecto para eximir de Ingresos Brutos a comerciantes monotributistas A, B y C. La medida alcanzará a “más de 20 mil comercios entrerrianos que no van a más ese impuesto”, señaló.

El mandatario provincial encabezó una conferencia de prensa para comunicar la medida. Este jueves estuvo acompañado por Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia; Jorge Tarchini, secretario de Energía de Entre Ríos; y Jesús Korell, director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Frigerio anunció también un subsidio en la energía para el mismo universo de contribuyentes. “Hemos hecho un esfuerzo enorme para dejar de ser la provincia más cara en la boleta de luz. Hoy estamos en la mitad de la tabla. Estamos trabajando con el equipo para bajar aún más y llegar a ser la provincia más barata. Mientras tanto, vamos a subsidiar las heladeras que exponen productos o aires acondicionados de los comercios. Queremos estar al lado de los pequeños comerciantes entrerrianos que todas las mañanas levantan persianas y pagan un sueldo”, manifestó. “Nuestro norte es dar alivio fiscal al que trabaja, produce y da empleo”.

En diálogo con el móvil de Radio Plaza, Fabián Boleas subrayó que la ayuda apunta “al sector más pequeños de contribuyentes comerciales”. “Esperamos el pronto tratamiento y aprobación legislativa para que el alivio llegue lo antes posible a ese sector. Por otro lado, planteamos la exención de la Cuota 12 para el resto de los monotributistas que no están alcanzados por la A, B y C y no tienen que ver con la actividad comercial. Este es el contenido del proyecto de ley enviado”.

El ministro de Economía refirió, además, a la “bonificación del cargo fijo para este mismo universo de contribuyentes de la tarifa eléctrica que se comenzará a ver en las facturas de julio”.

Asimismo, informó la exención del “Impuesto de Sellos para todas las renovaciones de alquileres de locales comerciales o la celebración de nuevos contratos de alquiler para locales comerciales”. “También la exención del Impuesto de Sellos para la renovación de instrumentos de actividades comerciales”.

Boleas precisó que el esfuerzo para la provincia implica más de “$3.000 millones de acá a fin de año, e involucra a unos 50.000 beneficiarios”.

Por otro lado, contó que se celebrará en Paraná el Consejo de Responsabilidad Fiscal. “Somos anfitriones de todos los ministros de Economía del país y vamos a llevar adelante esa actividad. En ese marco, esperamos la visita del ministro de Economía del país (Luis Caputo)”, adelantó.

Por último, Boleas aclaró que los primeros días de julio se comunicará el cronograma para el pago de sueldo y posteriormente, del medio aguinaldo para toda la administración pública.