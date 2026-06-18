Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud de Jorge, padre de Lionel

La familia Messi emitió un comunicado sobre el estado de salud de Jorge, padre de Lionel.

La familia de Lionel Messi publicó este jueves un comunicado para informar que Jorge, padre del capitán de la selección argentina de fútbol, “atraviesa una situación de salud” y “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Y agrega: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

A lo que suma: “La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

Además, hicieron un pedido de “responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, dice la publicación.

Finalmente, concluyeron con un agradecimiento por “las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas" y solicitaron “que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.