Podrían extender el recorrido de la Línea 22 hasta la Escuela Almafuerte mientras se espera la vuelta del tren

La posible extensión de la Línea 22 hasta la Escuela Almafuerte se convirtió en una de las principales alternativas que se analiza para mitigar los inconvenientes generados por la suspensión del tren de pasajeros que une Paraná con La Picada. La medida busca garantizar el acceso de estudiantes y docentes al establecimiento educativo mientras se aguarda la reanudación del servicio ferroviario.El tren dejó de funcionar el pasado 8 de mayo debido a problemas detectados en un tramo de las vías. A más de un mes de la interrupción, todavía no existen precisiones sobre cuándo volverá a circular el servicio dependiente del Gobierno nacional.

La situación comenzó a impactar especialmente en la comunidad educativa de la Escuela Normal Rural Almafuerte. Varias familias debieron reorganizar la asistencia de sus hijos a clases ante el aumento de los costos de traslado, generando preocupación tanto en el ámbito educativo como en las autoridades provinciales.

La propuesta para ampliar el recorrido

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó que la Provincia trabaja en alternativas para garantizar la conectividad de los usuarios afectados por la suspensión ferroviaria.

“Nosotros lo que sabemos es que el jueves de la semana pasada vino gente de Rosario y revisaron todo lo que es el material rodante de los trenes, lo declararon como óptimo para circular, y no sabemos por qué todavía no ha llegado la gente de infraestructura desde Buenos Aires a ver la vía, a ver la infraestructura, los terraplenes”, afirmó al dialogar con ERA.

El funcionario lamentó la demora en la resolución del problema y sostuvo que, de haber conocido la magnitud de la interrupción, se habrían impulsado medidas complementarias desde el inicio. “Lamentablemente, si hubiésemos sabido que nos iban a tener un mes así, a los dos días de que se suspendió el servicio hubiéramos tomado otro tipo de medidas, por ejemplo, la extensión de la Línea 22, y poder extenderla hasta la Escuela Almafuerte”, señaló.

Una alternativa que podría mantenerse

Consultado sobre la viabilidad de la iniciativa, Steren aseguró que existen amplias posibilidades de avanzar con la ampliación del recorrido y confirmó que la propuesta ya fue analizada con el gobernador Rogelio Frigerio y con el ministro de Economía, Fabián Boleas. “Todas las chances, porque hemos hablado incluso con el gobernador y con el ministro de Economía. Hemos trabajado una propuesta en la que ofrecimos a la empresa que extienda el servicio hasta la Escuela Almafuerte”, indicó a ERA.

Según explicó, la Línea 22 conecta actualmente distintas localidades del área metropolitana y podría adaptarse para llegar directamente al establecimiento educativo. “Esa línea pasa por San Benito, Colonia Avellaneda y llega a la escuela. Y hay otro servicio que sale también desde Paraná, pasa por Colonia, y Sauce Montrull y entra a la escuela”, detalló.

El secretario agregó que la intención oficial es avanzar rápidamente con la medida. “Estamos trabajando a toda velocidad esta semana. Si el tren vuelve o no, la idea es que ese servicio quede para que los usuarios no solamente tengan la chance de ir en el tren, sino que también puedan hacerlo a través de la línea de transporte metropolitana que hoy está llegando hasta Sauce Montrull”, sostuvo.