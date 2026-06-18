Villarruel amenaza con hablar y preocupa al gobierno: "Tengo más verdades para decir"

NI reunión de Gabinete ni mesa política. Manuel Adorni no se mostró al frente de la gestión esta semana y recién reaparecería en público este sábado junto a Javier Milei en Rosario por el acto oficial del Día de la Bandera. El Presidente y su jefe de Gabinete deberán cruzarse allí con Victoria Villarruel, quien pese a no haber sido invitada por el Gobierno, confirmó que estará en la provincia de Santa Fe tras calificar de "vergüenza" la explicación de Adorni sobre su incremento patrimonial.

Durante un intercambio de mensajes en la red social X con una militante del PRO de Mauricio Macri, la vice reveló que viajará a Rosario donde estarán presentes el Presidente, su hermana Karina Milei y el resto del gabinete. "El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná".

Fue justamente en Rosario, donde participó el mes pasado de una misa en recuerdo de su padre, donde Villarruel se sumó al ultimátum de Patricia Bullrich para que el jefe de gabinete aclare sus gastos en dólares cash y su crecimiento patrimonial desde que saltó a la función pública. “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, había sido el pedido de la titular del Senado, publicó Ámbito.

Ahora, en la previa a su viaje a Rosario, y tras la cascada de criticas a Adorni, la vice calentó la previa de su incómodo reencuentro publico con Milei con nuevas advertencias para el oficialismo. "Tengo más verdades para decir, no se si están preparados para escucharlas", fue el mensaje que posteó Villarruel en la noche del miércoles en respuesta un usuario que criticaba "un triste acting" de Karina Milei.

Manuel Adorni, sin agenda

La vicepresidenta encabezó este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria donde los jefes de bloque le otorgaron una semana de gracia a Adorni para definir si renuncia, o si eventualmente Milei lo eyecta de su cargo, antes de que el Senado avance con una interpelación y moción de censura que implicaría la destitución de su cargo. La sesión prevista para esta tarde se pospuso para el jueves próximo y, el 2 de julio, el jefe de gabinete no tendrá más remedio que asistir al recinto de la Cámara Alta donde ya ni el aliados como el PRO o la UCR están dispuestos a pagar el costo político de sostenerlo.

En Casa Rosada, Adorni también brilla por su ausencia. Esta semana no convocó al gabinete ni a la mesa politica. Tampoco participó de las reuniones que Diego Santilli mantuvo con gobernadores como Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) o Leandro Zdero (Chaco). El jefe de gabinete es mancha venenosa entre los mandatarios provinciales que no están dispuestos a pagar el costo político de mostrarse o apoyar en el Congreso a un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito y con casi 80% de imagen negativa en todas las encuestas.

En ese contexto, Villarruel irá empedrada a Rosario sabiendo que el Senado, un escenario donde La Libertad Avanza se mueve prácticamente a ciegas teniendo en cuenta que depende la vice y de Patricia Bullrich, dos figuras con volumen político propio que ya no responden a Karina Milei, podría concretarse el 2 de Juli la destitución de Adorni a través de una moción de censura.

Carta a Javier Milei

Para colmo, desde el PRO de Rosario hicieron público un pedido para que Milei no lleve a Adorno al acto por el Día de la Bandera. El reclamo lo formalizó la concejal Anita Martinez, referente provincial del partido Mauricio Macri, quien le envió una carta pública al Presidente. "Le escribo esta carta a fin de solicitarle que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad. Sería imprudente que os conflictos y os escándalos del presente, empañen un ritual tan valioso y noble como la jura de la bandera", expresa la carta dirigida a Milei.

La actividad está prevista para las 10 con el arribo al Monumento Nacional a la Bandera del gobernador Maximiliano Pullaro junto al intendente local Pablo Javkin. Tras el izamiento de la insignia patria se entonará “Aurora” ejecutado por la banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1, Patricios junto al Himno Nacional. Por ahora serán oradores Javkin, Pullaro y el cierre estará a cargo de Javier Milei quien asistirá acompañado por Adorni. Sin embargo, por el momento se desconoce si Villarruel hará uso de la palabra frente al Presidente, su hermana y el devaluado jefe de gabinete.