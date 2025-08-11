Patronato pagó caro un error en Floresta y dejó pasar una gran oportunidad

En Floresta, Patronato tenía la chance de quedar tercero en la Zona A, pero perdió por 1 a 0 con All Boys y quedó en el sexto puesto (aun en sector del Reducido) con 38 puntos. Matías Nouet anotó el único gol del partido de este lunes en el estadio Islas Malvinas, donde el local volvió a jugar con presencia de público tras una sanción de AFA.

Quizás lo más doloroso para el hincha Rojinegro sea el modo en el que se dio la derrota, porque si bien el local fue superior en buena parte del trámite del partido, el gol de Nouet llegó por una desinteligencia entre el arquero Alan Sosa y el central Santiago Bellatti, en medio de una serie de protestas por una infracción contra Julián Marcioni.

Con este resultado, All Boys alcanzó los 30 puntos y se alejó del fondo de la tabla que determinará dos descensos a fin de año. En tanto que el conjunto entrerriano quedó a ocho puntos del líder Deportivo Madryn. Su próximo rival será Arsenal de Sarandí (último, con 24 unidades), el domingo desde las 16 en el Grella.

Dominio local, errores visitantes

Con su esquema habitual, el Negro relegó el protagonismo a su rival y le generaron daño por los costados, sobre todo por izquierda con Bovone. Alan Sosa respondió bien en un centro y en la siguiente, la pelota cruzó toda el área. Al elenco entrerriano le costó hacer pie y no pudo salir de contra por sus imprecisiones. Recién logró atacar sobre los 10 minutos, tras un córner y un remate desviado de Rueda.

El experimentado Grana (exBoca) no definió bien para el equipo de Biggieri. Más tarde, Sosa tuvo que intervenir tras un centro de Zafarana y Moreyra despejó al córner en la siguiente jugada. En ese tramo, All Boys fue más que Patrón, que tuvo una contra que no supo resolver pasado el cuarto de hora: esa falencia fue el talón de Aquiles en la tarde-noche de Floresta.

A los 35 minutos, llegó la apertura del marcador tras otra contra mal resuelta (una falta de Rodríguez a Marcioni no sancionada) y una desinteligencia entre Bellatti y el arquero Sosa: ninguno de los dos resolvió un pelotazo frontal y Nouet metió el botín para establecer el 1 a 0, para alegría local e impotencia visitante. Luego el partido se desnaturalizó, porque el árbitro expulsó a Coronel y Castro por agresión mutua y dejó a ambos equipos con 10.

Transcurrían 44 minutos cuando Patronato tuvo la mejor situación para empatar, tras un centro desde la izquierda: Gallucci Otero exigió la estirada del arquero Ramírez con un cabezazo y en el rebote, Díaz sacudió el poste derecho con un violento remate.

El palo también salvó a Patronato del segundo gol en el inicio del segundo tiempo con un tiro libre de Ceballos. El equipo de Gabriel Gómez había buscado hacerse protagonista con los cambios en el entretiempo: Pardo y Sombra ingresaron por Díaz y Pereyra. Sin embargo, le faltó claridad en los últimos metros. Aún así, Marcioni estuvo muy cerca de empatarlo con un disparo cruzado, a los siete minutos.

Pero costó encontrar otra situación de riesgo para los dirigidos por Gómez. Si bien sumó gente en ataque (también ingresó Barolín), le faltó lucidez para generar. En una de las últimas, Pardo le acertó a la espalda de un rival con un disparo que derivó en un tiro aún más desviado de Marcioni. El partido no se jugó tanto sino que se luchó –tal como esperaba All Boys– y Patrón se quedó con las ganas de escalar al tercer puesto.

Síntesis:

All Boys 1: Roberto Ramírez; Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel, Alejo Rodríguez, Tobías Bovone; Axel Abet, Gustavo Turraca, Julián Ceballos; Tomás Assennato y Matías Nouet. DT: Aníbal Biggeri.

Patronato 0: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Emanuel Moreno; Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Valentín Pereyra; Federico Castro y Julián Marcioni. DT: Gabriel Gómez.

Amonestados: Rodríguez (AB), Castro (P), Turraca (AB), Díaz (P), Moreyra (P), Barinaga (P), Barolín (P).

Expulsados: 40m PT Coronel (AB) y Castro (P).

Cambios: 40m PT Thiago Calone por Assennato (AB); 0m ST Matías Pardo por Díaz (P) y Alan Sombra por Pereyra (P); 19m ST Enrique por Gallucci Otero (P); 23m ST Ignacio Palacio por Ceballos; 30m ST Julián Navas por Rueda (P) y Joaquín Barolín por Moreno (P); 31m ST Agustín Gallo por Axel Abet (AB) y Alexis Vega por Nouet (AB).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Islas Malvinas.