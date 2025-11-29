El Ficer sumó otra jornada multitudinaria y este sábado tiene su entrega de premios

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, con gran convocatoria de público.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos continúa con gran respuesta de público y este viernes sobresalió Belén, película de Dolores Fonzi, en un CPC colmado. En el mismo lugar, este sábado a las 20, es la entrega de premios. Organiza el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer). La entrada es libre y gratuita.

Otras puntos fuertes de este viernes fueron la proyección de El infierno de los vivos, película rodada en Santa Fe con presencia entrerriana; una función con materiales recuperados por la Cinemateca; y la visita del cineasta chileno, invitado de honor del Ficer, Ignacio Agüero, quien dará una clase magistral y destacó: “Este Festival me ha gustado muchísimo, se siente una calidez especial y una cultura de cine muy rica”.

También continuaron los espacios de formación y las funciones de cine infantil para toda la familia. El patio gastronómico, con sabores y producciones de emprendedores locales, sigue siendo un punto de encuentro para el público.

Destacados del sábado

-Clase magistral del documentalista chileno Ignacio Agüero, invitado de honor del FICER. A las 11 en la Sala Rubén Noble, del IAAER (Gregoria Matorras 861).

-Cine Internacional: Pequeño, grande y lejos (de Jem Cohen), a las 15 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339)

-Escuela Itinerante de Cine Entrerriano: proyección de Videominutos, a las 16 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

-En la sala del Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones (CPC), a las 20 se realizará la clausura del FICER con la entrega de premios de las secciones en competencia. Luego en el mismo lugar a las 21 se proyectará Un cabo suelto, película dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler; con la actuación de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.

-Coplas Activadas: Anajunno + Cinemateca de Entre Ríos, a las 23 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

Actividades destacadas del domingo

-Películas sorpresa: a las 15, a las 18 y a las 20.30, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

-Películas sorpresa: a las 16.30, a las 19 y a las 21.30, en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).