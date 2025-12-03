Sospechan que una cooperativa adulteró documentos sobre el agua potable

En una tensa asamblea, vecinos de Sauce Montrull decidieron la destitución del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable de esa ciudad, y denunciaron la presunta falsificación de documentos para hacer pasar por “potable” el agua que un laboratorio calificó de “no potable”.

Los vecinos presentaron ante la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales, Lic. María Laura Renoldi, una carta en la que apuntaron “la probable modificación de la documentación” referida a resultados de laboratorio de análisis químico. Advirtieron que evalúan una presentación judicial para que se investigue “la eventual existencia de un delito relacionado con la adulteración de los resultados de los análisis que certifican la calidad del agua”.

Aseguraron que la Cooperativa les entregó copia de un informe profesional y que habría sido falseada, cambiando un dato sobre la presencia de microorganismos en el agua, y quitando el adverbio “no” para que la frase “agua no potable” trocara en “agua potable”. La actual administración de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Sauce Montrull Ltda. impugnó la decisión de los vecinos, porque consideró que la mayoría ocasional de una asamblea no habilita a decidir una destitución. Los vecinos denunciantes no aprobaron el último balance de la Cooperativa porque consideraron que tiene inconsistencia y que no están claros los costos de las obras emprendidas; además pidieron libros y demás documentación y aseguran que no han recibido nada.

La historia comenzó cuando los usuarios de agua potable del barrio Villa Adelina de Sauce Montrull expresaron su molestia por el color y el olor del agua, y pidieron por su cuenta el análisis en un laboratorio de la calle Buenos Aires, de Paraná. El resultado les dio “no apta para consumo”. Se presentaron ante la Cooperativa para requerir informes, y desde la institución demoraron la respuesta. Ante la insistencia de los vecinos, la Cooperativa les entregó una copia del resultado de un laboratorio de calle Urquiza, de Paraná, donde se demostraba la potabilidad del agua. Pero los vecinos consultaron al mismo laboratorio y, para su asombro, los profesionales les mostraron un estudio con números distintos, donde afirman con todas las letras que el agua era “no potable”. De ahí la sospecha de adulteración.

Si bien la discusión comenzó hace un año, los vecinos denunciaron el presunto fraude y el conflicto escaló hasta que, la semana pasada, juntaron voluntades mayoritarias en una asamblea que echó al Consejo, y votó una nueva administración. El presidente de la Cooperativa es el vecino Porfirio Albornoz, y la última asamblea eligió al vecino Sebastián Reynoso para la presidencia del Consejo. La documentación aportada por las partes adversarias está en las manos de las autoridades del Instituto de Cooperativas.

También en Colonia Avellaneda se escuchan quejas de vecinos, en este caso por continuos cortes en el abastecimiento, desde hace un mes. Las autoridades de la Cooperativa de Colonia Avellaneda explicaron que se trata de cortes diarios para conectar cañerías en un loteo nuevo.