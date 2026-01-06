Donald Trump: “Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos”

A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para administrarlo y venderlo “él mismo”.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos”, escribió en la red social.

“He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”, finalizó, publicó el diario El País de España.

El anuncio de Donald Trump en su red Truth Social sobre el petróleo venezolano.

Más temprano, la agencia Bloomberg aseguró que la petrolera Chevron envió hoy 11 buques a Venezuela que llegarán a los puertos de José, en Anzoátegui, y Bajo Grande, en Zulia, para cargar petróleo. Chevron es la única petrolera con licencia de exportación en Venezuela.