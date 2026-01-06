Donald Trump: “Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos”

Donald Trump en Washington, este martes.
A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para administrarlo y venderlo “él mismo”.
“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos”, escribió en la red social.
“He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”, finalizó, publicó el diario El País de España.
Más temprano, la agencia Bloomberg aseguró que la petrolera Chevron envió hoy 11 buques a Venezuela que llegarán a los puertos de José, en Anzoátegui, y Bajo Grande, en Zulia, para cargar petróleo. Chevron es la única petrolera con licencia de exportación en Venezuela.