Varieté de humor y música este viernes en la terraza cultural de Bulé Bar

El grupo teatral 4 Empanadas llevará a cabo una nueva función de su espectáculo denominado "Qué Varieté Teté" este viernes 13 de marzo a partir de las 21. La presentación tendrá lugar en la terraza cultural de Bulé Bar, espacio ubicado en la intersección de las calles Ituzaingó y Pellegrini de la ciudad de Paraná, con ingreso por las instalaciones de Casa Boulevard. Esta propuesta artística desarrollará diferentes lenguajes escénicos como la comedia, la improvisación teatral, el stand up y la interpretación de canciones en vivo, con el propósito de brindar una opción de entretenimiento dinámico para el público local.

La varieté se estructura a partir de una serie de rutinas cómicas y bloques de improvisación donde los actores interactúan con el público.

Además del espectáculo, el espacio cultural mantendrá habilitado su servicio habitual de gastronomía y coctelería, ofreciendo una amplia carta de platos y tragos.

Debido a que el espacio cuenta con una capacidad de mesas limitada, los responsables del evento informaron que el acceso será exclusivamente mediante reserva previa. Para adquirirlas, comunicarse al 343 5117292.

La entrada será libre y al finalizar el evento se pasará una gorra para contribuir de forma voluntaria.