TC 2000: el crespense Stang quedó quinto en el shakedown del callejero porteño

El piloto entrerriano Emiliano Stang se ubicó quinto en el shakedown de la primera fecha del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires, donde la referencia del viernes fue Gabriel Ponce de León. El juninense marcó 1:05.433 a bordo del Toyota Corolla Cross #32 del equipo Corsi Sport, 660 milésimas más lento fue el piloto de Crespo, con el Toyota Corolla.

Los principales escoltas del juninense en esta tanda —que contó con la participación de los 18 inscriptos que presenta la categoría para este inicio de año— fueron Matías Rossi (+0.288) y Ignacio Palau (+0.363). Cabe recordar que, previamente al shakedown, los pilotos tuvieron la oportunidad de reconocer el circuito en una tanda de 10 minutos, que fue liderada por Diego Ciantini con la Nissan Kicks.

El piloto de Balcarce finalizó cuarto en el cierre de la jornada, mientras que los otros dos representantes de Toyota Gazoo Racing, el crespense Emiliano Stang y Valentín Yankelevich, se ubicaron dentro de los seis mejores. La actividad del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires continuará este sábado con dos prácticas libres (10.20 y 13.15) y la clasificación, programada para las 16.15, señala Carburando.

Por su parte, el gualeguaychuense Franco Riva se ubicó 14º con el Chevrolet del Pro Racing siendo 5,635 segundos más lento que Ponce de León.