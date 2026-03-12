El IAPV mantuvo encuentros con legisladores para abordar la situación habitacional en distintos departamentos

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, llevó adelante reuniones de trabajo con legisladores provinciales con el objetivo de analizar la situación habitacional en distintos puntos de Entre Ríos y avanzar en herramientas que permitan ampliar el acceso a la vivienda.

En ese marco, el titular del organismo se reunió con el diputado provincial por el departamento Diamante, Lénico Aranda, y con el senador provincial por el departamento Gualeguay,Alberto Casiano Otaegui.

Durante los encuentros se dialogó sobre las necesidades habitacionales de cada departamento y sobre las distintas líneas de trabajo que el organismo provincial impulsa junto a municipios y comunas, entre ellas el programa Ahora Tu Hogar, orientado a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para familias entrerrianas.

Schönhals señaló que estos espacios de diálogo permiten fortalecer el vínculo con los representantes de cada territorio y avanzar en una planificación que tenga en cuenta las particularidades de cada localidad.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener el trabajo conjunto para acercar herramientas y programas que contribuyan a dar respuesta a la demanda habitacional. Por su parte, los legisladores destacaron la importancia de mantener una agenda de trabajo con el organismo provincial para canalizar las inquietudes de sus departamentos y gestionar alternativas que permitan mejorar el acceso a la vivienda.