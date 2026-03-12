Extendieron hasta abril la vigencia de las licencias de caza y pesca en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos resolvió extender de manera excepcional la vigencia de las licencias de caza y pesca emitidas durante 2025, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre del mismo año. La medida regirá hasta el 30 de abril de 2026 inclusive, según establece la Resolución Nº 0083/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial provincial y lleva la firma del director del organismo, Mario Zárate. El objetivo es permitir que los usuarios puedan continuar desarrollando estas actividades mientras se actualizan los montos correspondientes a las licencias.

De acuerdo con la normativa, la prórroga alcanza todas las licencias y habilitaciones vinculadas a la actividad de caza y pesca otorgadas por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización durante 2025.

Motivos de la prórroga

En los considerandos de la resolución se explicó que actualmente no se cuenta con una actualización de los valores de las licencias, situación que motivó la extensión de los plazos para evitar inconvenientes a los usuarios.

Además, se recordó que la Ley de Pesca Nº 4892 establece que el permiso de pesca es personal e intransferible y que caduca el 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha en que haya sido otorgado.

Por ese motivo, el organismo provincial consideró necesario adoptar una medida excepcional que permita garantizar el acceso a las licencias mientras se actualizan los montos y condiciones administrativas.

Facultades del organismo

La resolución también señala que la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización tiene facultades legales para adoptar medidas destinadas a la protección y conservación de la fauna, tanto terrestre como acuática.

En ese sentido, la Ley de Pesca Nº 4892 habilita al organismo a tomar decisiones que aseguren la preservación de los recursos ictícolas, mientras que la Ley de Caza Nº 4841 establece que la Dirección puede fijar vedas, zonas y períodos habilitados para la actividad cinegética.

Asimismo, la normativa se enmarca en lo dispuesto por la Constitución Nacional y la Constitución de Entre Ríos, que establecen que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias y que el Estado debe garantizar su uso racional y sustentable.

Control y uso sustentable

Las autoridades provinciales remarcaron que el Estado mantiene el control sobre el aprovechamiento, la preservación y la defensa de los recursos naturales existentes en el territorio entrerriano.

En ese marco, las políticas ambientales provinciales deben respetar principios como la sustentabilidad, la prevención del daño ambiental y la conservación de la biodiversidad, tal como lo establece la Constitución de Entre Ríos.