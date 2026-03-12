En el Kempes, Talleres se quedó con el clásico ante Instituto

Talleres le ganó a Instituto y festejó en uno de los clásicos cordobeses de la fecha.

Talleres jugó un buen primer tiempo y fue efectivo en el segundo para derrotar por 2 a 0 a Instituto en el partido que disputaron este jueves, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo local ganó con los tantos de los delanteros Valentín Dávila, en 30 minutos del primer tiempo, y Rick Lima Morais, en el segundo minuto de descuento del complemento.

Con el triunfo, la T alcanzó el sexto lugar de la Zona A con 14 unidades y seis puntos más que el conjunto dirigido por Diego Flores, que marcha decimotercero.

El partido en el Kempes

En un primer tiempo en el que fue superior desde el juego, con un destacado partido del mediocampista Franco Cristaldo, el conjunto Albiazul abrió el marcador a los 30 minutos, mediante un cabezazo del defensor Alexandro Maidana que dio en el travesaño y permitió el oportunismo de Dávila, para empujar el rebote al gol.

El complemento favoreció, desde el desarrollo, a la visita, siendo su llegada más destacada un remate del carrilero Diego Sosa, que apareció libre por izquierda y tiró bajo al primer palo a los 21 minutos, aunque no pudo con el arquero Guido Herrera.

En tiempo de descuento, cuando la Gloria se encontraba con casi todos sus jugadores en posición ofensiva, Talleres sentenció el partido con un contraataque letal encabezado por Rick, que corrió desde atrás de la mitad de la cancha, recibió cerca del área rival, eludió a un oponente y cruzó un derechazo muy fuerte, para el 2-0 final.