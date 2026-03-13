AGMER se reúne en plenario para analizar la situación salarial docente

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos realiza este viernes un plenario para analizar el escenario salarial y definir los próximos pasos. El encuentro será desde las 9 en la Seccional Uruguay de Agmer.

Vale recordar que, en el inicio del ciclo lectivo, el gremio docente llevó adelante dos jornadas de paro en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. La decisión fue tomada luego de que el Congreso del sindicato considerara insuficiente la oferta oficial.

Posteriormente, el Gobierno provincial informó que, pese al rechazo formal, liquidará igualmente el aumento ofrecido, el cual será abonado por planilla complementaria.

La última reunión formal entre el sindicato y el Gobierno tuvo lugar el 2 de marzo, día en el que el Gobierno mejoró la oferta que había presentado en el primer encuentro paritario del 23 de febrero. Ese 2 de marzo, que coincidió con el inicio del ciclo lectivo y con la realización del congreso de Agmer, el gremio volvió a rechazar la propuesta salarial del Ejecutivo.

Desde entonces no hubo nuevas instancias formales de diálogo entre el Ejecutivo y el gremio mayoritario de la docencia entrerriana.

En este contexto, el plenario convocado por Agmer para este viernes, buscará analizar la situación actual del conflicto y evaluar posibles definiciones gremiales, consignó APF.