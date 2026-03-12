Rosario Romero encabezó una reunión de gabinete ampliado para evaluar la gestión y proyectar obras en Paraná

Rosario Romero reunió al gabinete ampliado y anunció avances en la digitalización de trámites municipales, además de planificar obras y el seguimiento de la modernización del Municipio.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presidió este jueves una reunión de gabinete ampliado, con la participación de todos los secretarios y equipos de gestión. El encuentro reflejó una nueva muestra de la articulación interna del gobierno municipal y la importancia de la puesta en común para realizar un balance de las políticas públicas en marcha y delinear las principales líneas de trabajo para el primer semestre de 2026.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la modernización administrativa del Municipio, con la decisión de avanzar hacia la digitalización total de los trámites. La iniciativa apunta a que, en los próximos meses, los vecinos puedan iniciar y gestionar sus trámites de manera completamente digital, reduciendo el uso de papel y agilizando los procesos burocráticos.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, explicó que durante el encuentro se analizó el estado actual de cada área y se proyectaron las acciones a desarrollar durante los primeros meses del año. “En la reunión de gabinete ampliado hicimos un balance de las políticas públicas que lleva adelante el Municipio. Analizamos las proyecciones de cada área para el primer semestre del año donde estaremos aplicando el inicio de trámites 100% digitales para despapelizar todos los trámites municipales”, señaló.

La implementación de este sistema no solo implicará una transformación tecnológica dentro de la administración municipal, sino también un proceso de capacitación. Según Halle, tanto los trabajadores municipales como los propios vecinos recibirán formación para adaptarse al nuevo esquema digital. “Es algo que viene a cuidar el ambiente, con lo que implica dejar de imprimir en papel”, subrayó el funcionario, remarcando además el impacto positivo de la medida en términos de sustentabilidad.

Durante la reunión también se abordaron distintos temas vinculados a la gestión cotidiana de la ciudad. Entre ellos, las políticas de movilidad urbana, con especial atención al funcionamiento del nuevo sistema de transporte público ante el inicio del ciclo lectivo. Asimismo, se analizaron obras de contingencia y trabajos de infraestructura que el Municipio ejecuta en distintos barrios.

En ese marco, Halle mencionó las intervenciones que se realizan en el barrio Francisco Ramírez tras la aparición de un socavón, así como la próxima inauguración de la Plaza Jorge Luis Borges. El funcionario destacó que estas obras se llevan adelante con recursos propios de la comuna, lo que definió como “recursos 100% paranaenses”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró la dinámica de trabajo interno del gobierno municipal. Según sostuvo, la gestión que encabeza Romero busca consolidar un modelo de administración articulado entre las distintas áreas.

“Hay un trabajo mancomunado entre las secretarías municipales que nos permite optimizar recursos y llegar con mejores resultados a los vecinos”, afirmó. Ríos también remarcó que la agenda del encuentro se organizó en torno a dos ejes: la despapelización administrativa y el seguimiento de las obras que están en ejecución en distintos puntos de la ciudad.

Más allá de las decisiones de gestión, este tipo de reuniones reflejan una idea clave para cualquier administración local: el Estado municipal es la primera puerta a la que golpea el vecino cuando necesita respuestas. En ciudades como Paraná, donde las demandas cotidianas van desde el transporte hasta el estado de las calles o la atención social, la presencia activa del Estado cerca de la comunidad resulta fundamental. Un municipio que planifica, coordina y escucha es, en definitiva, un municipio que fortalece el vínculo con sus ciudadanos y construye soluciones desde la proximidad.