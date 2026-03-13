Reforma previsional: el borrador del gobierno prevé cambios en la edad jubilatoria, aportes y financiamiento

El gobierno de Entre Ríos presentó a legisladores provinciales y representantes gremiales los principales lineamientos de una reforma del sistema previsional que pretende enviar a la Legislatura luego de un proceso de discusión política y técnica.

Según informó oficialmente el Ejecutivo, el objetivo de la iniciativa es abrir una instancia de análisis y debate que permita garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones en el largo plazo, a partir de una propuesta elaborada sobre la base de estudios técnicos.

Las reuniones preliminares están siendo coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnac, y forman parte de una etapa previa al envío formal del proyecto de ley.

En paralelo a esa instancia de diálogo, un borrador del proyecto –al que tuvo acceso ANÁLISIS– permite conocer con mayor detalle los principales vectores de la reforma que analiza el Ejecutivo, aunque el propio documento aclara que se trata de una propuesta inicial sujeta a modificaciones a partir de los aportes que puedan realizar gremios y legisladores durante el debate.

Garantía de derechos adquiridos

Tanto en el documento de trabajo como en la comunicación oficial del gobierno se remarca que las modificaciones no afectarán derechos adquiridos.

En ese sentido, se establece expresamente que la reforma no alterará la situación previsional de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones vigentes.

Haber inicial: se mantiene el 82% móvil

Uno de los puntos centrales del borrador es el sostenimiento del 82% móvil para el cálculo del haber inicial, calculado sobre el salario bruto.

De acuerdo al documento, el cálculo del beneficio se realizaría tomando la historia laboral real del trabajador sobre los últimos 30 años de aportes, utilizando una metodología de actualización por antigüedad y valores actuales.

Regímenes especiales

La propuesta también contempla mantener los regímenes especiales previstos en la Ley 8732, vinculados a actividades con características particulares.

Entre los sectores alcanzados se encuentran:

trabajadores con trato directo y habitual con pacientes con enfermedades mentales o infectocontagiosas

personal expuesto a sustancias radioactivas en tareas de radiología

docentes frente directo a alumnos

docentes de enseñanza diferencial

trabajadores con discapacidad

El borrador prevé que quienes cumplan los requisitos para acceder a una jubilación por regímenes especiales podrán optar por continuar en actividad, aunque en ese caso deberán seguir realizando aportes al sistema con carácter solidario.

Movilidad previsional

Otro de los ejes de la reforma es el mecanismo de actualización de haberes.

El borrador plantea que las jubilaciones mantengan movilidad vinculada a la evolución salarial de los trabajadores en actividad, mediante índices sectoriales que reflejen las variaciones de los distintos escalafones de la administración pública.

Para su conformación técnica, el documento propone tomar como referencia la metodología aplicada por la fórmula de movilidad jubilatoria nacional vigente desde 2021.

Pensiones e invalidez

La iniciativa también contempla armonizar el régimen de pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con los parámetros vigentes en los sistemas previsionales nacionales y provinciales.

Según se plantea, el objetivo es igualar edades y tasas de transferencia entre los distintos sistemas.

Aportes solidarios y financiamiento del sistema

Entre las herramientas previstas para sostener financieramente el sistema previsional, el borrador habilita la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda establecer aportes solidarios previsionales de manera excepcional y por tiempo determinado.

Esta medida podría aplicarse cuando informes técnicos y actuariales acrediten desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del sistema, y deberían aplicarse con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad.

Cambios graduales en edad jubilatoria y aportes

Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es la actualización gradual de los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria.

El esquema que analiza el gobierno plantea converger hacia parámetros similares a los del sistema nacional:

65 años de edad para varones

60 años para mujeres

35 años de servicios con aportes

Sin embargo, el borrador prevé un período de transición.

Durante los primeros cinco años desde la sanción de la ley se mantendrían las condiciones actuales, con 30 años de aportes. Finalizado ese plazo, comenzaría una aplicación progresiva:

la edad jubilatoria aumentaría seis meses por año

los años de aportes subirían un año cada dos años calendario hasta alcanzar los 35 años de servicios.

El documento también deja abierta la posibilidad de debatir la paridad de género en las edades jubilatorias, punto que podría formar parte de la discusión política.

Municipios y control médico

El borrador incorpora además otros aspectos operativos del sistema previsional.

Entre ellos se incluye la implementación de una junta médica externa para evaluaciones vinculadas a beneficios por incapacidad o invalidez.

También establece que, en el caso de los municipios adheridos al sistema previsional provincial, las administraciones locales deberán afrontar los desequilibrios generados por altas o déficit, sin modificar la alícuota de aportes personales de los trabajadores.

Un proyecto en etapa preliminar

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo de la actual instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura.

En ese marco, el borrador continuará siendo analizado en las próximas semanas con la intención de incorporar aportes y construir consensos políticos y sectoriales que permitan avanzar en una reforma que, según el gobierno, apunte a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano en el largo plazo.