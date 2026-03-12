Legisladores del PJ no kirchneristas visitaron Sidersa y reafirmaron el compromiso con la industria nacional

La imagen es una muestra de la voluntad que tienen de trabajar juntos y refleja una simbología con carga electoral.

En el marco de una agenda orientada a fortalecer el desarrollo productivo argentino, legisladores nacionales y provinciales visitaron la nueva planta de Sidersa SA, donde destacaron el rol estratégico de la industria nacional para impulsar el crecimiento económico, generar empleo de calidad y consolidar un modelo de desarrollo con valor agregado.

De la recorrida participaron los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Miguel Ángel Pichetto, junto al senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado de la provincia de Buenos Aires, Diego Nanni, quienes mantuvieron un encuentro con autoridades de la empresa y coincidieron en la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector productivo y el Congreso para construir herramientas legislativas que permitan potenciar la industria argentina.

Durante la visita, los legisladores remarcaron la importancia de avanzar en consensos parlamentarios entre representantes de distintos espacios políticos para brindar previsibilidad y establecer un marco jurídico que promueva inversiones, proteja el empleo argentino y mejore la competitividad de los sectores estratégicos de la economía.

En ese marco, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó el potencial de la industria argentina y señaló que Sidersa SA representa “un ejemplo notable de la capacidad instalada que tiene el país para desarrollar producción y generar valor agregado”. Además, sostuvo que el sector productivo necesita políticas públicas que acompañen su crecimiento. “Sidersa SA no necesita otra cosa que un gobierno nacional que reconozca la capacidad de inversión, de desarrollo y de encadenamiento de valor que tiene la industria argentina”, afirmó.

Asimismo, advirtió que ese entramado productivo no fue contemplado en el diseño del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Ese encadenamiento de valor es justamente lo que no cuidó el gobierno nacional con un esquema que dejó desacoplada a buena parte de la industria que construye el acero y la siderurgia en nuestro país”, agregó.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel subrayó la necesidad de garantizar condiciones de competencia equitativas para la industria local. “No queremos una industria cerrada, sino una industria que pueda competir en igualdad de condiciones”, señaló, y advirtió que la producción argentina enfrenta fuertes distorsiones frente a productos importados.

En ese marco, mencionó el Proyecto de Ley de Fomento a la Industria Nacional del Aluminio y el Acero y Defensa de la Competitividad Productiva, impulsado junto a Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Massot, que propone aplicar aranceles a determinadas importaciones metalúrgicas provenientes de China. Según indicó, se trata de una medida que ya implementan países como Estados Unidos, Brasil y otras economías de la región para proteger su producción.

A su turno, el senador nacional Marcelo Lewandowski valoró el crecimiento de la empresa y el impacto que tendrá la nueva planta en la generación de empleo. “Esta es una planta que enorgullece a la industria nacional. Representa la historia de muchas familias que comenzaron con el esfuerzo y la inventiva de nuestros abuelos y padres y hoy logran desarrollar proyectos de gran escala”, afirmó. Además, destacó que la ampliación productiva permitirá generar 300 puestos de trabajo directos y un ecosistema de alrededor de 1.500 empleos indirectos, y subrayó la importancia de impulsar un modelo de país que fortalezca a las pymes y a la industria como motor del desarrollo.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto remarcó el valor simbólico y económico de la visita. “Estar acá tiene un fuerte significado: respaldar a la industria nacional y acompañar el esfuerzo de empresarios argentinos comprometidos con el país y con el empleo argentino”, expresó, y aseguró que desde el Congreso continuarán trabajando para impulsar iniciativas que fortalezcan la producción y defiendan el trabajo argentino.

En la recorrida también participó el diputado provincial de Fuerza Patria, Diego Nanni, quien destacó el compromiso del sector empresario con el desarrollo productivo del país. “Esta planta demuestra que, incluso en contextos difíciles, hay empresarios y pymes que siguen apostando por la Argentina, invirtiendo y generando empleo”, afirmó. Asimismo, valoró el proceso de expansión que lleva adelante la empresa, que permitirá ampliar la producción y generar nuevos puestos de trabajo en la región de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Los legisladores coincidieron en que el desarrollo de la industria siderúrgica es clave para el crecimiento de la provincia de Buenos Aires y para el fortalecimiento de toda la estructura productiva nacional, al tiempo que remarcaron que la generación de empleo formal y de calidad debe ser uno de los pilares centrales de cualquier estrategia de desarrollo para la Argentina.