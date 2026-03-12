Básquet: con presencia entrerriana, Argentina logró un histórico triunfo en el Premundial

En una noche histórica para el básquet argentino, la selección argentina femenina consiguió un importante triunfo ante Turquía por 59 a 55, por la segunda fecha del Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo de Alemania 2026. Luego del día de descanso, el plantel retomará con su agenda deportiva el sábado cuando enfrente a Canadá.

La gran figura fue Melisa Gretter con 16 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, acompañada en ataque por Agostina Burani con 12 unidades más. Por su parte la entrerriana Diana Cabrera aportó nueve tantos a la causa Albiceleste.

El partido

El inicio del cotejo mostró un desarrollo equilibrado, con una correcta ocupación de los espacios para generar opciones en ofensiva. Las dueñas de casa comenzaron con dificultades desde el perímetro (0/6), aunque esa estadística se modificó para el siguiente tramo del juego. A través del tiro exterior llegó el 66% de sus puntos (12 de 18), lo que les permitió tomar una leve ventaja en el marcador (24-30).

Por su parte, apostó por un ritmo ofensivo dinámico para sorprender a la defensa turca, intentando atacar en transición y aprovechar cada oportunidad de contraataque. En ese contexto también fue clave el trabajo en los rebotes, con una interesante presencia física que permitió capturar nueve ofensivos y 26 en total, un aspecto que sostuvo al equipo en partido durante varios pasajes de esa primera mitad.

En el complemento, Turquía sostuvo la iniciativa y continuó liderando el partido. Lejos de descontrolarse, el conjunto nacional reaccionó con carácter y comenzó a achicar paulatinamente la brecha. A 10 segundos del cierre, Julieta Mungo convirtió desde la línea de libre y le dio al equipo su primera ventaja en la noche, para el descontrol de todo el banco de suplentes.