Paraná: reparan un socavón en pleno centro provocado por la rotura de un caño cloacal

La Municipalidad de Paraná trabaja en la reparación de un hundimiento en la intersección de calle Italia, entre Paraguay y Bavio, y dicha arteria está cortada al tránsito vehicular hasta que concluyan las tareas.

Durante la inspección se constató la rotura de un caño cloacal vítreo que conecta las cámaras del sistema y que pasa por debajo del conducto pluvial. Además, se detectó que el caño se encontraba a contrapendiente, situación que provocó el socavón en la calzada.

Para resolver el problema es necesario reemplazar el caño cloacal, intervenir parte del conducto pluvial y reconstruir la cámara de inspección, para posteriormente recomponer la calzada.

Se estima que las tareas demandarán aproximadamente una semana de trabajo, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector.