“La cancha era un hervidero y reaccionamos en el momento justo”, dijo Denis Pérez

El Atlético Echagüe Club consiguió asegurar su plaza en la Liga Nacional de Vóleibol, la segunda categoría del vóley argentino. El triunfo ante Libertad de San jerónimo Norte en el tercer y último encuentro le permitió al elenco paranaense quedarse en la categoría.

“Puede dormir un poco, con una sensación de satisfacción, alegría y desahogo bastante importante. Es una mezcla de emociones grande, a la altura de lo que es la Liga Nacional”, comentó Denis Pérez en diálogo con FM Ciudad.

El AEC estuvo a un punto de descender. En el último partido y ya en tie break, el conjunto paranaense estuvo 14 a 11 abajo. Lo remontó con actitud para dar vuelta el partido y festejar.

“Mi primera reacción fue empezar a alentar a mis compañeros con la frase ‘no terminó el partido’ y actuamos con convencimiento en esos tres match ball que tuvo el equipo rival. Ahora, más aliviado, pienso que esa reacción salió por instinto. Con la adrenalina del momento y en un partido en el que fuimos más visitantes que nunca porque la cancha que era un hervidero, tuvimos la reacción necesaria en el momento justo”.

El duelo con Libertad fue muy parejo y dramático en todo sentido. Un mano a mano parejo y muy caliente hasta el final. “Esta serie tuvo todos los condimentos, porque los tres partidos se definieron en tie break. El sábado en Paraná 16-14, el domingo en San Jerónimo perdimos 15-13 y el martes ganamos 17-15. Sabíamos que la serie iba a ser así de pareja, porque nos enfrentamos con un equipo muy duro, que tal como es Echagüe es tradicional en las ligas nacionales. La cancha estaba colmada y, cuando estábamos abajo 14-12 e íbamos a sacar, una persona se acercó hasta el borde de los carteles publicitarios y empezó a insultarnos. Estaba todo dado para que perdiéramos, pero esa situación generó un plus para nosotros, ya que a partir de ahí empezó el quiebre”.

Ya en el final de la entrevista, el capitán consideró que “el balance fue positivo. Fue mi 10ª Liga Nacional con Echagüe, y cuando llegué, en noviembre de 2013, vi crecer a chicos desde el mini vóley que hoy son compañeros míos. Eso es algo que me da una satisfacción muy grande, porque le estamos dejando algo al deporte y al club. Al saber que el año que viene tendremos nuevamente Liga Nacional, los dirigentes pueden proyectar el año”.