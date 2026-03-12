Ricardo Montaner se sumó a una iniciativa solidaria para acompañar a niños con cáncer

El cantante Ricardo Montaner participó en una acción solidaria impulsada por la Fundación ConCora, una organización que trabaja para acompañar a niños que atraviesan tratamientos oncológicos.

El artista posó con un set de muñecos “Baby Pelón con Cora”, una iniciativa que busca transmitir un mensaje de contención, esperanza y visibilidad para quienes atraviesan la enfermedad.

La imagen fue compartida en redes sociales y muestra al reconocido músico mientras sostiene una caja con varios muñecos que representan a niños en tratamiento contra el cáncer.

La campaña forma parte del trabajo que realiza la ConCora Foundation, que promueve distintas acciones para acompañar a pacientes pediátricos y a sus familias durante el proceso de la enfermedad.

Cada muñeco utiliza pañuelos con diferentes diseños y simboliza la diversidad y la fortaleza de los pequeños pacientes; en el packaging se puede leer el lema de la campaña: “Un Baby Pelón con Cora, lleno de buena energía y amor”.

Además, la iniciativa destaca la importancia del juego como herramienta emocional en contextos difíciles. En la caja también aparece la frase “La quimio jugando se pasa volando”, un mensaje que busca transmitir esperanza y acompañamiento durante los tratamientos oncológicos.

En la imagen, Montaner aparece sonriente junto al set de muñecos, donde demuestra su apoyo a la causa.

El gesto del artista se suma a las distintas personalidades públicas que colaboran con la difusión de la iniciativa solidaria para generar conciencia sobre el cáncer infantil y la importancia del acompañamiento emocional en los tratamientos.

Ricardo Montaner volvió a poner en foco las causas solidarias a través de su visibilidad para amplificar campañas que buscan mejorar la calidad de vida de niños y familias que enfrentan situaciones complejas relacionadas con la salud.

Fuente: Noticias Argentinas.