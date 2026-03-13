Ciclista y Unión de Crespo debutaron con victorias en el básquet asociativo

Unión de Crespo superó a Rowing en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la APB. Foto: Desde Crespo.

Ciclista y Unión de Crespo se mostraron firme en condición de local y consiguieron victorias con contundencia. En el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet, el CCP superó a Patronato por 86 a 49, mientras que el Cervecero venció a Rowing 85 a 55.

De principio a fin, Ciclista fue más que Patronato. Desniveló en el primer cuarto y en el resto de los parciales también sacó diferencias como para cerrar el juego con un amplio 86 a 48.

Juan Schmidt en el juego interno hizo estragos y terminó con 22 puntos, bien acompañado desde el perímetro por Nahuel García con 19 unidades. En Patronato sobresalieron las 19 unidades de Matías Zurdo.

Similar fue lo acontecido en la ciudad de Crespo, donde Unión metió un primer paso arrollador. Ganó 25 a 12 el primer parcial y desde ahí se encaminó para superar 85 a 55 a Rowing.

La visita solo empardó las acciones en el segundo chico, cuando ese pasaje lo ganó 15 a 14. El resto fue todo del equipo dueño de casa.

En el ganador, Rodrigo Gieco registró 18 puntos, además de los 14 de Alan Hainze y Francisco Folmer. En el PRC, Evaristo Bustos fue el máximo artillero con 17 tantos.