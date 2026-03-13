¿Cambia de equipo?: Ardusso y su posible llegada al Gurí Martínez Competición

Tras estar en boca de todos luego de la final del Turismo Carretera en la carrera de Viedma debido a la revisión en técnica de su Chevrolet Camaro, Facundo Arusso dialogó con Carburando y confesó su posible llegada al equipo del Gurí Martínez Competición.

“Está la posibilidad, estoy analizando todo, no hay nada confirmado. Las cosas no vienen saliendo como uno espera. También veo algunas cuestiones que no nos dan comodidad dentro de la estructura. Cuando había un auto en TC y otro en TC Pista te permite tener más tiempo. Hoy con dos en el TC y Lucas siendo dueño de equipo, no lo quiero perjudicar”, aseguró el piloto de Las Parejas.

Y agregó: “Si la decisión me llevó más tiempo tomarla es por el cariño que le tengo a la familia Valle, son amigos, no los quiero abandonar. Pero siento que los tengo que abandonar por un beneficio propio y de ellos. Es una decisión difícil al que tengo que tomar, no quiero que nadie salga perjudicado”.

A lo que anexó: “Quiero salir beneficiado y la familia Valle, tengo que ver que es lo mejor para todos. Tengo que tomar una decisión en conjunto con Roberto, nos queremos y que sea lo mejor para todos”.

Para el final de la entrevista contó: “Una de las alternativas y la más posible es competir en el equipo del Gurí Martínez, si me dan el pase a Ford. Sería con el auto de Agustín Martínez. Hay mucha tela por cortar. La decisión va a ser antes de Neuquén, sin dudas”.