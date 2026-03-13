Fórmula 1: Colapinto pasó a Q2 y largará 16° en el Sprint del GP de China

Franco Colapinto tuvo un viernes con sabor agridulce en el GP de China.

En otra jornada marcada por la dominación de Mercedes, Franco Colapinto logró meterse en la SQ2 del Gran Premio de China y largará 16° con su Alpine en la grilla de la carrera Sprint, que se correrá desde las 00.00 del sábado.

Si bien el argentino superó el primer corte, lo cierto es que todavía sigue lejos de Pierre Gasly, su compañero, algo de lo que tomó nota tras la clasificación.

El británico George Russell volvió a hacerse con la pole, con un mejor tiempo de 1:31.520 en su Mercedes. Su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, largará segundo, en tanto que Lando Norris, de McLaren, completará el podio.

Si bien logró superar el primer corte, el rendimiento de Colapinto todavía dista de las aspiraciones de Alpine. El pilarense logró avanzar a la segunda tanda de clasificación con lo justo, a poco más de medio segundo de Gasly.

Ya en la SQ2, terminó con un tiempo a 0.707 segundos de Isack Hadjar, quien marcó el corte en la 10° posición. En tanto, Gasly se metió de lleno en la pelea por los puntos y largará séptimo, con un mejor tiempo de 1:33.495.